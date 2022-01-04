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開租賃休旅車撞死女騎士　驗尿安毒陽性！他辯：車禍當天很清醒

▲▼士林車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲朱姓男子駕駛9人座自用小客車，因車速過快撞上女騎士，導致女騎士傷重不治。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區發生一起死亡車禍，朱姓男子開著要價286萬Toyota Alphard租賃車，行經延平北路8段時，卻在最高行車時速限制40公里的道路上，以60至70公里時速駕駛車輛，不慎追撞王姓女騎士，導致女騎士當場捲入車底，經搶救仍回天乏術。事後，警方對他採尿，經檢驗後呈二級毒品安非他命陽性反應。士林地檢署偵結，依過失致死將朱男起訴。

去年9月19日晚間七時許，朱男駕駛租賃休旅車，沿著延平北路8段由西往東行駛，行經延平北路8段97號，卻未注意道路速限，竟超速行駛，不慎追撞36歲王姓女騎士，並追撞王姓女騎士前方呂姓男子所駕駛的公車，導致王姓女子人車倒地，送往新光醫院搶救，同日晚間8時50分死亡。

警方將他帶回偵訊時，也對他採尿，經送驗呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，但他否認毒駕，辯稱「我是在車禍前1、2天在林森北路80號施用安非他命，車禍當天我覺得自己是清醒的」，朱男強調自己是因為車速過快，才發生車禍。

檢察官勘驗車輛行車事故鑑定、事故現場圖等，認為缺乏證據可以證明朱男發生車禍時的駕車行為，是因為服用毒品導致不能安全駕駛情形，對此認定屬單純一罪，依過失致死罪嫌提起公訴，另外他涉嫌施用毒品部分，由台北地檢署偵辦中。

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