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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

元旦值勤酒測「男友突現身送花」　女警羞喊：快拿回去明天我來拿

記者魏有德／綜合報導

雲南一名女警在元旦凌晨於路邊執行酒測勤務，當一輛銀色小客車開過來時，她發現車上的駕駛正是自己的男友。女警驚訝之餘先向一旁的同事解釋，「他是我男友。」隨後還正經的詢問男友是不是酒駕？正當女警要將男友車輛驅趕離開酒測現場時，男友從副駕駛座拿出一束紅玫瑰花，讓女警羞喊，「快拿回去，明天我來拿。」

▲女警元旦執勤男友驚喜現身送花。（圖／翻攝微博星視頻）

▲女警元旦執勤男友驚喜現身送花。（圖／翻攝微博星視頻，下同）

《雲南日報》報導，一位女警在元旦凌晨值班無法和男友一起跨年，男友刻意開車路過她執勤的路段製造「偶遇」。女警認出男友後，先是好奇他怎麼會出現在這裡，還第一時間詢問是不是喝了酒，立馬安排酒精測試。

酒測完後，男友從車內拿出一束鮮豔的紅玫瑰花送給女警，在一旁的警察同事起哄下，女警瞬間不好意思起來。女警先是嬌羞的用指揮棒把花束推回給男友，「拿走拿走，你擋到後面的車了！」
男友則是貌似委屈的說，「今天元旦節啊，而且後面又沒有車。」

▲女警元旦執勤男友驚喜現身送花。（圖／翻攝微博星視頻）

最後，女警催促男友先將花束拿回家，等到執勤完畢後，再去跟男友拿，這才結束這場元旦酒測勤務的「巧遇」事件。

影片在微博上公布後，網友紛紛表示，「儀式感滿滿」；「我也想有一個這樣浪漫的男朋友」；「檢出酒精就尷尬了！」；「好羨慕，男友哪裡領」。

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