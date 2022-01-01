買20杯送22杯！4大超商「元旦連假咖啡優惠」快看　加碼1元喝美式

▲4大超商在元旦連假推出一系列咖啡優惠，趕快把握機會喝一波。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（1）日是嶄新的一天，不如就喝杯咖啡好好享受一下！4大超商就在元旦連假帶來限時咖啡優惠，像是萊爾富就有買大美式20杯送22杯的活動，平均爽喝大美式只要花21元，全家則是有限量大杯美式、拿鐵第2杯11元等優惠，趕快把握機會搶便宜了。

●7-11

7-11即日起至1月4日止限時加碼推「2022新年慶」活動，包括CITY CAFE特大美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE特大拿鐵咖啡（冰／熱）、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶及CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶，可享同品項買2送1優惠，還有國際精品專區、糖果、零食、飲料等商品祭出買2送1、買1送1好康。

另，即日起至1月11日，「CITY PRIMA精品咖啡也享同品項（精品美式或精品拿鐵）第2杯10元」優惠，並開放數位寄杯、線上線下皆可購買。

●全家

全家即日起至1月2日止，於APP隨買跨店取祭出限量「大杯經典美式（不限冰熱）、大杯經典拿鐵（不限冰熱）、私品茶永豐餘生技系列（不限口味）通通享第2杯11元」優惠，每人限購1組，也開放寄杯。再加碼自元旦（1月1日）早上10時起至1月2日，凡於門市購買指定商品單筆消費滿額就送50元購物金，以及瓶裝茶飲、氣泡水、零食、冰棒等百樣指定商品，同品牌、同價位第3件0元等超狂優惠。

▲全家有限量大杯美式、咖啡「第2杯11元」優惠。



●萊爾富

萊爾富將跨年咖啡優惠今（1）日為來到最後一天，凡於Hi-Life VIP整買零取專區購買「大杯美式咖啡（不限冰熱）20杯再送22杯大杯美式咖啡」，換算下來爽喝42杯美式每杯只要花約21元，且不限量組數，須在2022年6月30日前兌領完畢。即日起至1月2日前加碼再推超過百項零食飲品下殺5折起優惠，1月18日前則有多款指定茶飲、果蔬汁、發酵飲品等第2件7折以及買3送1等優惠。

▲萊爾富則是有買大美式20杯送22杯的優惠。

●OK mart



OK mart跨年限定優惠來了，即日起至1月3日全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」，OK mall雲端商城加碼推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買5送5」，每杯咖啡最低只要22元起，再送2022點會員點數；另，冬季限定的「歐維氏巧克力醇濃可可飲」也有跨年優惠價45元。

▲OK mart跨年限定優惠全門市、線上雲端商城都有。（圖／記者蕭筠攝）

另外，全聯即日起1月2日，無論線上PX!GO或線下實體門市，推出OFF COFFEE不論冷熱都可享「買1送1」 ，每名會員限購1組，期間各限量1萬組，而今（1）日限定1天，熱美式更只要「1元」就能爽喝，PX!GO 每名會員限購1組，限量1萬組；實體門市每店限量100杯，若沒有賣OFF COFFEE的門市，改為每店限量100罐伯朗咖啡，數量有限，售完為止。

▲全聯元旦當天有1元爽喝熱美式的優惠。