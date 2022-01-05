美國日增108萬例破全球紀錄　住院數也狂飆！佛奇警告：高峰未到

▲ 跨年連假期間累積的病例導致美國確診數暴增。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠疫情大爆發，3日單日確診數突破百萬，創下全球新高。儘管Omicron引發的症狀似乎較為輕微，但住院人數不斷上升，令醫療系統面臨龐大壓力。官員也警告，Omicron感染潮的高峰仍未到來。

根據約翰．霍普金斯大學數據，美國3日通報108萬211起病例，打破全球日增確診最高紀錄，且Omicron病例佔多數。此前的最高紀錄發生在4天前，單日新增59萬例確診。在美國以外的地區，全球最高紀錄則發生在印度，去年5月Delta疫情爆發時曾日增41萬4188例。

美國近幾周住院及死亡率都低於此前的高峰，住院人數卻持續上升。首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）警告，美國病例正「垂直增長」，但高峰還未到來，時間點可能落在幾周後。

總統拜登4日表示，民眾對不斷增加的病例感到擔憂及困惑，但多數住院及死亡個案都未接種疫苗，且美國擁有足夠的疫苗為所有符合資格者施打。佛奇3日也表示，數千萬名未接種者中會有「一定數量」的民眾演變為重症。

Omicron感染潮導致人力短缺，全美各地許多學校在聖誕及新年假期後延後開學或重新採取遠距上課，紐約市也有多達1/3家長不敢送小孩到校上課，但拜登仍呼籲開放校園，「我知道孩子們在學校是安全的，這就是我認為應該繼續開放的原因」，令他面臨越來越多批評聲浪。

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