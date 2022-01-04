台中爌肉飯糰「捏成巨球」！他看配料驚呆：根本便當　在地人狂讚

▲真的像袋裝便當了。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

最近餐飲業喊漲，掀起一波輿論浪潮，不過仍有許多店家走佛系路線，拴住客人的心。一名網友就激推台中太平某間爌肉飯糰，不僅料多實在，本體更比兩個拳頭還大；不少在地人看到這間，也紛紛點頭盛讚「這家真的超好吃，早上吃完下午還很飽」、「這家常常大排長龍」。

網友在Dcard提到，是版友的推薦，他才知道台中這間超浮誇飯糰，該店位於太平的中平路跟成功東路口旁，沒有招牌，從早上營業到中午，而品項包括多種口味飯糰、刈包和素食粥等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天，原po買了大份的爌肉飯糰，一顆60元，配料包括爌肉、油條、滷蛋、香腸、菜脯、肉鬆、素鬆、豆干、海苔和芝麻，而體積更有他的兩個拳頭之大；相較於台中市區一般的爌肉飯，「以我自己看到的為例，一碗50-65元不等，配置就是一塊爌肉+白飯，配菜常常是零，頂多加個店裡的酸菜，或是給一點筍乾、辣菜脯。」

▲配料超豐富。（圖／翻攝自Dcard）

講回這個超大飯糰，他直呼，「這個夾一堆料不說，光是爌肉就至少有三片的量，真是有夠誇張。有一種餓，叫阿姨怕你肚子餓，飯糰吃起來！」

最後，網友也中肯給評價，「不敢說口味多神，但至少CP值是絕對爆表了，值得我專程跑這一趟買來吃看看。」不少人看完留言讚嘆，「我的天，這根本是爌肉便當捏成一個巨球」、「這是袋裝便當吧」、「這個量好浮誇，隱藏版美食」、「這個爌肉也給的太～豪邁了」、「么壽，這個肉量有夠驚人」、「欸不是，阿姨妳是剛開店就想下班了是嗎？這太大顆了吧」。

而推薦文更釣出在地人，紛紛笑回「這間真的好吃，休假都會去那邊買」、「這家我常吃...料超多」、「我每次去台中姑婆家，她都會買給我們當早餐吃，我都從台中吃到屏東」。