醫美假貨連爆！再傳山寨鳳凰電波襲台　醫師嘆：肉眼難辨真假

▲陸製鳳凰電波山寨機襲台，效果不明還可能傷身！3步驟辨識原廠正貨。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者胡至欣／採訪報導

醫美風氣盛行，不肖業者也越來越多！熱銷療程如音波、針劑等，接連爆出假貨，現在就連林心如等眾多藝人指名愛用的鳳凰電波，也遭黑心業者仿冒。日前有民眾發現，大陸竟然出現鳳凰電波山寨機，以往一台要價幾百萬的機器，在購物網上只賣5萬到10萬元，品質完全沒保障，但可能已經流入台灣市場。

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▲熱銷療程如音波、針劑等接連爆出假貨。（圖／翻攝自網路）

甯寓美學診所院長鄭黃中宇表示，山寨機擬真到有時候連專業醫師都看不出來是假的，更何況它「產生出來能量是什麼？有沒有冷卻系統？」都存在安全疑慮，因為鳳凰電波擁有多項專利技術，其中一項就是探頭表面的冷卻系統，「電磁波在皮下產生深度的加溫，但是我們卻不想要表皮有燙傷燒灼傷的狀況，它就可以保護住我們脆弱的表皮」，而這項技術，目前大概沒有其它競品能夠模仿。

▲甯寓美學診所院長鄭黃中宇表示山寨機存在安全疑慮。（圖／記者楊詩益攝；以下同）

▲鳳凰電波探頭表面有冷卻系統，可以保護脆弱表皮。

鳳凰電波治療原理是利用電磁波加熱，讓皮下慢慢熱堆疊到增生膠原的溫度，漸進式達到自然緊實等效果，因為無創、非侵入式，幾乎沒有修復期，也不會出現紅腫瘀青，備受消費者歡迎，但市場上已經出現魚目混珠的假貨，鄭黃中宇院長提醒消費者，選擇療程前要睜大眼睛停、看、聽，透過4步驟辨識原廠正貨：第一步，請診所端出示官方授權的原廠購機證書；第二步，治療前向診所要求當面拆封探頭外盒；第三步，確認探頭外盒是否貼有原廠防偽雷射標籤；第四步，刮除雷射標籤上方塗層並掃描QR code以證實為全新未使用的公司貨。

▲官方授權的原廠購機證書。

▲確認探頭外盒包裝完整並貼有原廠防偽雷射標籤。

▲掃描QR code以證實為全新未使用的公司貨。

「安全性」是民眾選擇療程時最重視的指標之一，然而多數人優先考量的因素仍是「價格」，不過一分錢一分貨，低價的背後往往藏著風險；對此，鄭黃中宇院長補充說道，除了作用不明的山寨版A貨、假貨，還有水貨或經解鎖重複使用的探頭，都會影響治療成本，再加上醫師施作電波加熱儀器的技術、手法、經驗上的熟悉度等，也會在價格上產生差距，他強調「便宜的東西，它唯一的優點，就只有便宜」，萬一沒效，可能還好，更慘的是遭到燙傷。

▲選擇原廠正貨及認證醫師，才不會傷了荷包又損了面子。

愛美無罪，但千萬別為了省錢找罪受！價值勝於價格，不以低價為唯一考量，選擇原廠正貨及認證醫師，避免使用來路不明的儀器或耗材，才不會傷了荷包又損了面子。