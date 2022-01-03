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社會 社會焦點 保障人權

爆元和雅男諮詢師「偷看病患私密處照」　雞排妹挨告結果出爐

▲雞排妹認了整形。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲雞排妹2020年因肖像權與元和雅醫美診所爆出爭議。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

記者黃宥寧／台北報導

雞排妹（現改名鄭采勻）因肖像權與元和雅醫美診所有爭議，前年她在臉書PO文指出「元和雅有過未經當事人同意，將手術過程裸照曝光給媒體的歷史...」，更在留言處留下「他們男諮詢師還會看很多女客人（包括代言人）術前的裸照」等，江姓男諮詢師認為自己遭雞排妹惡意毀謗，因此提告。士林地檢署日前偵結，獲不起訴處分。

雞排妹因與元雅和擔任行銷經理江姓男子有民事訴訟糾紛，她在2020年12月30日在大同區住家，以個人臉書帳號，公開在留言區指摘：「不意外，我當時也是很多苦主地當事人，他們的男諮詢師還會看很多女客人（包括代言人）術前裸照」、「他們所有護士都會拿來看一起笑一起討論」、「有些女網美去做陰道緊實的術前照（要拍私處）他們的男諮詢師（江ＯＯ）都會拿來看」以此方式影射江男有偷窺客戶私密部位的行為。

▼雞排妹附上對話截圖，連名帶姓指出元和雅江姓男經理會偷窺客戶私密處。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲▼ 雞排妹 。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

此文一PO，江姓男經理也立刻親上火線澄清回應，他在2019年8月已經離職，況且自己是任職行銷經理，並非諮詢師，所有見證案例客戶都是他經手處理，除非同意肖像權見證，否則並無偷看一事，更請雞排妹不要將自己跟元和雅之間的事牽扯到他，最後更表示已經將留言截圖，訴諸法律。

▼元和雅醫美診所時任行銷經理江男，親上火線澄清並沒有偷看客人私密照 。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲▼ 雞排妹。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

雞排妹挨告後出庭辯稱，是元和雅診所前員工暱稱「艾OO」網友私訊她粉絲專頁，表示可看得到診所莊姓負責人好友限定貼文，對此她相信「艾OO」，況且之前她也有收到很多元和雅整形失敗的網友私訊，那些網友也都與元和雅有糾紛或訴訟，因此她身為公眾人物，發表貼文只是想提醒想做醫美的人要注意選擇診所，並無添加任何個人情緒表達及評語，更沒有為「艾OO」背書。

雞排妹更強調，江男本身有加入成員上百個的LINE群組，他在群組對話中，也有坦承會看到整形者私密處的整型前、後照，甚至有些私密部位前、後對比照都是他親自拍攝，她也確實有看到群組的對話，只是善意提醒想到元和雅診所整形者，可能會被男性諮詢師看見私密處照片，並無毀謗之意。

▼雞排妹PO出爆料者控訴元和雅對話。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲▼ 雞排妹 。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

檢察官勘驗雞排妹臉書截圖，發現她在貼文處開始有標註「作者-雞排妹ili鄭家純-被整壞的苦主之一」、「作者-雞排妹ili鄭家純-來信爆料之一」等，以此方式張貼轉述文章內容，另外參酌她與網友「艾OO」對話發現，對方不斷強調「千萬別把我的臉書讓他們知道」、「他們醫生幫病患手術時都會讓工作人員去偷拍病患手術照片」、「尤其是像你們這種有名的人，他們會故意找媒體外流出去」等，因此認為雞排妹貼文只是想善意提醒消費者，並無另外添加不實的內容，因此採信雞排妹說詞。

因此，檢察官認為，江姓男子任職的元和雅具診所有相當知名度，且客戶多為網美或藝人身分的公眾人物，對於整形者私密部位的拍攝與處理等議題，確有客戶身體隱私權的疑慮，是雞排妹張貼文章，是屬可受公評之事，因此難認雞排妹有毀謗他的犯意，因此將雞排妹予以不起訴。

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關鍵字：

雞排妹醫美整形私密部位妨害名譽

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