合法診所賣偽造器材　獲利上億元！醫美界知名水貨商被逮

▲刑事局中打破獲以合法診所販賣偽變造醫美器材集團，逮捕5嫌，獲利逾億元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

39歲的朱姓男子是醫美界著名水貨商，2019年起在南部設立數家合法醫美診所，以合法掩護非法販賣或租借偽變造醫美音波拉提超音波儀器探頭牟利，刑事局中部打擊犯罪中心去年5月南下搜索逮捕朱嫌等5人，起出偽變造醫美器材和產品，獲利逾億元，全案在去年12月28日依違反藥事法及商標法等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。

刑事局偵查第六大隊第二隊接獲情資後，與高雄市警察局苓雅分局等單位共組專案小組，掌握朱嫌在南部地區投資數家醫美診所，蒐證完備後，去年5月12日搜索朱嫌、40歲林女、38歲簡女、30歲劉男和41歲林女等5人、16處住居所。

查扣變造美版鳳凰電波拉提儀器、音波拉提探頭、玻尿酸、肉毒桿菌、音波拉提耗材、原廠電波拉提空盒、手機、電腦主機及BENZ自小客車等證物，扣案證物經產品代理商鑑驗都是偽變造醫美器材，估算侵權市值逾億元。

警方表示，近年微整形風氣漸盛，治療時間快速，術後立即有效等優勢，讓人趨之若鶩，本案所查獲的仿冒醫美儀器探頭，不像原廠醫美儀器探頭穩定，使用不當極易造成皮膚燙傷或毀容等後果，嚴重危害民眾身心健康，呼籲民眾如使用醫美相關產品時，要認明包裝上的「醫療器材許可證字號」及「藥品許可證字號」，例如：衛部（署）醫器輸、衛部（署）醫器製、衛部（署）藥輸、衛部（署）藥製等字樣，才是衛生福利部核准藥物。