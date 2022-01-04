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立陶宛歐洲議員粗口噴總統：可悲的總統　建議我們向共產黨低頭

▲▼ 立陶宛總統瑙塞達。（圖／翻攝自臉書eucouncil）

▲立陶宛總統瑙塞達表示，「以台灣為名開設處是個錯誤」。（圖／翻攝自臉書eucouncil）

記者林彥臣／綜合報導

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）4日表示，「以台灣為名開設處是個錯誤」。似乎是對於中國祭出的一連串政經報復感到壓力。對此立陶宛籍的歐洲議會議員瑪爾得科涅（Aušra Maldeikienė）就粗口怒嗆自家的總統，「我們可悲的總統，建議我們向中國共產黨低頭」。

瑙塞達接受立陶宛訪問時表示，不認為開設代表處是個錯誤，但是「這個名字沒有與我協調」。

▲▼立陶宛歐洲議會議員爾得科涅（Aušra Maldeikienė）。（圖／翻攝自Facebook／Aušra Maldeikienė）

▲立陶宛歐洲議會議員爾得科涅（Aušra Maldeikienė），不滿總統瑙塞達的言論，在推特上粗口開噴。（圖／翻攝自Facebook／Aušra Maldeikienė）

瑙塞達說，立陶宛和台灣都可以互設不具外交地位的代表處，但名稱顯然是個關鍵，「對我們與中國的關係產生非常強烈的影響，現在我們正在處理這個後果」。

瑪爾得科涅在推特上怒噴總統，「我們可悲的總統瑙塞達，建議立陶宛在中國罵我們是狗後，應該來向中國共產黨低頭，老兄，你在供X小？」（ Today's news: Our pathetic President GitanasNauseda suggested that Lithuania should bow down to the Chinese Communist Party after they called us dogs. WTF, dude? ）

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