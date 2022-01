立陶宛歐洲議員粗口噴總統：可悲的總統　建議我們向共產黨低頭

▲立陶宛總統瑙塞達表示,「以台灣為名開設處是個錯誤」。(圖/翻攝自臉書eucouncil)



記者林彥臣/綜合報導

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)4日表示,「以台灣為名開設處是個錯誤」。似乎是對於中國祭出的一連串政經報復感到壓力。對此立陶宛籍的歐洲議會議員瑪爾得科涅(Aušra Maldeikienė)就粗口怒嗆自家的總統,「我們可悲的總統,建議我們向中國共產黨低頭」。

瑙塞達接受立陶宛訪問時表示,不認為開設代表處是個錯誤,但是「這個名字沒有與我協調」。

▲立陶宛歐洲議會議員爾得科涅(Aušra Maldeikienė),不滿總統瑙塞達的言論,在推特上粗口開噴。(圖/翻攝自Facebook/Aušra Maldeikienė)



瑙塞達說,立陶宛和台灣都可以互設不具外交地位的代表處,但名稱顯然是個關鍵,「對我們與中國的關係產生非常強烈的影響,現在我們正在處理這個後果」。

瑪爾得科涅在推特上怒噴總統,「我們可悲的總統瑙塞達,建議立陶宛在中國罵我們是狗後,應該來向中國共產黨低頭,老兄,你在供X小?」( Today's news: Our pathetic President GitanasNauseda suggested that Lithuania should bow down to the Chinese Communist Party after they called us dogs. WTF, dude? )