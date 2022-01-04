布林肯與北約9國外長通話「挺立陶宛」　中國外交部回應了

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）號召北約9國的外長挺立陶宛。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務卿布林肯今天與保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及立陶宛，共9個北約成員國外長通話，再次關切中國對立陶宛施加政治與經濟壓迫。對此中國外交部對此表示，損害中國主權和領土完整，這是中立關係出現困難的癥結所在，美方此舉只會向台獨分裂勢力釋放錯誤信號。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示， 立陶宛涉台問題的前因後果、是非曲直十分清楚，立方背信棄義，公然製造「一中一台」，損害中國主權和領土完整，這是中立關係出現困難的癥結所在。

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）



汪文斌說，美方不僅一再為立方「一中一台」的錯誤言行辯解幫腔，還以支持立陶宛為幌子，試圖拉攏縱容台獨勢力的小圈子，這只能讓國際社會質疑美方聲稱堅持一中政策的誠意，以及美方在台灣問題上的真實意圖。

汪文斌強調，美方此舉絲毫動搖不了中方維護國家主權和領土完整的堅定決心，只會向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，破壞台海和平穩定。我們要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，也希望有關方面明辨是非，秉持客觀公正立場，不要被美裹挾蒙蔽。

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