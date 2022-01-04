　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立陶宛總統稱用「台灣」開館是個錯誤　外交部：力挺決心不變

▲▼立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）。（圖／翻攝自Gitanas Nausėda臉書）

▲立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）。（圖／翻攝自Gitanas Nausėda臉書）

記者呂晏慈／台北報導

外交部今（4日）表示，外交部注意到媒體報導立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）接受媒體訪問時，就立陶宛政府與台灣發展關係及同意我方設處的名稱等議題表達看法。基於外交慣例，對於他國政府內部的政策決策過程，外交部不便發表評論。有關立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處而遭受中國全面性的打壓，影響其民間企業及整體國家發展、人民生計福祉，外交部重申，台灣堅定力挺的決心不會改變。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）今報導，瑙塞達接受Žinių Radijas電台訪問時說，「我不認為台灣開設代表處是個錯誤，而是這個名字，沒有與我協調」，立陶宛和台灣都可以開設不具外交地位的代表處，但「代表處的名稱顯然是個關鍵，對我們（立陶宛）與中國的關係產生非常強烈的影響，現在我們必須處理後果」。

外交部表示，針對中國政府以各項卑劣手段，對立陶宛進行政治壓迫與經濟杯葛，外交部予以嚴正譴責。在立陶宛政府及人民亟需國際社會支持的關鍵時刻，我方深信，民主團結的力量終將戰勝專制獨裁的霸凌。外交部再度呼籲所有堅持民主自由體制、自由貿易與市場經濟機制的全球理念相近國家，共同支持立陶宛，做立陶宛堅強的後盾；讓勇敢堅毅的立陶宛繼續堅守原則，不因外來逼迫而退讓，確保立陶宛國家尊嚴、獨立做外交決定的權利受到充分尊重。國際的共同支持可以協助立陶宛，不因遭遇強權壓迫而自我設限，向打壓霸權卑躬屈膝。

外交部強調，近來美國丶歐盟、歐洲民主夥伴、北約會員國均加大力道支持立陶宛，我方堅信立陶宛與台灣發展關係的決定是站在歷史正確的一方。台灣與立陶宛是基於自由民主共享價值的堅實夥伴，未來雙方將在平等互惠的基礎上，持續強化在經貿投資、產業鏈結、供應鏈安全等領域的密切合作，共同打造強韌穩定的民主供應鏈，增進全球民主同盟的團結與力量。

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
《華燈2》十大金句戳心超有感　蘇媽媽變臉狠嗆：輸了，你怪誰
快訊／Yumi私訊王力宏內容遭曝光　閨蜜反擊了！
男友家驚見棉條！她1招秒知「有無偷吃」太神　網全跪了
快訊／立陶宛總統稱用「台灣」開館是個錯誤　外交部回應了
錢薇娟送12年愛犬安樂死　不捨：好想她
韓國瑜復出時間有玄機　黃暐瀚揪一關鍵
高雄「酒駕大執法」8天抓535件！　網傻：消毒酒精都噴嘴巴？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「林靜儀拜票佔據馬路」　他秀空拍照：海線險象環生

「型男媒體人」搶灘北市？　他認了：確實有被放進藍營民調

立陶宛總統稱用「台灣」開館是個錯誤　外交部：力挺決心不變

Omicron入侵台灣　趙少康喊話蔡英文「趕快收心」別拚全黨救1人

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

快訊／台商解隔返家染Delta　北市某幼兒園74人採檢陰性「明天復課」

桃園+4本土防疫升級！　賴清德呼籲國人盡速接種疫苗

柯文哲若當選總統　陳揮文「我離開台灣流亡、流浪」再發1萬份雞排

柯媽當顏寬恒面怒譙「豪洨白賊話」！四叉貓為1句話鞠躬：十分抱歉

綠營守護「雙林」3大造勢一次看　蔡英文、賴清德、蘇貞昌總動員

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

孫「吃蛋過敏」全身脫皮嚇壞阿嬤！　拖手要送醫結果被整：你們這群混X

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

「林靜儀拜票佔據馬路」　他秀空拍照：海線險象環生

「型男媒體人」搶灘北市？　他認了：確實有被放進藍營民調

立陶宛總統稱用「台灣」開館是個錯誤　外交部：力挺決心不變

Omicron入侵台灣　趙少康喊話蔡英文「趕快收心」別拚全黨救1人

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

快訊／台商解隔返家染Delta　北市某幼兒園74人採檢陰性「明天復課」

桃園+4本土防疫升級！　賴清德呼籲國人盡速接種疫苗

柯文哲若當選總統　陳揮文「我離開台灣流亡、流浪」再發1萬份雞排

柯媽當顏寬恒面怒譙「豪洨白賊話」！四叉貓為1句話鞠躬：十分抱歉

綠營守護「雙林」3大造勢一次看　蔡英文、賴清德、蘇貞昌總動員

最傷膝蓋10動作「下樓梯不是最慘」！負重8倍姿勢曝　翹腳也上榜

王建民戴的這兩款CITIZEN台灣限定！　錶背鬱金香圖案藏深意

被韓國瑜一招收服！黑韓網紅「良心上過不去」：國民黨都該學學

陳松勇二弟「已自請律師」開戰爭產！最少可拿300萬…處理進度曝光

快訊／台大女學生今墜樓身亡　疑為網紅木子小姐

立陶宛總統：以「台灣」為名設處是個錯誤　對中關係產生強烈影響

《華燈2》十大金句戳心超有感！蘇媽媽變臉狠嗆：輸了，你怪誰

499吃到飽將走入歷史？內行分析：是兩難

「林靜儀拜票佔據馬路」　他秀空拍照：海線險象環生

Yumi閨蜜反擊了！　私訊王力宏內容遭曝光…心疼吼：根本蕩婦羞辱

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

政治熱門新聞

北市某幼兒園74人採檢陰性「明天復課」

柯文哲若當選總統　陳揮文：我離開台灣

柯媽當顏寬恒面嗆豪洨白賊！四叉貓道歉

邱毅轟于北辰孬種　「比李正皓更無恥」

快訊／柯文哲：入境旅客感染率0.37％　「每220人有1確診」很難防

「柯文哲算是政壇大咖」　陳佩琪：難道總統府找不到一間休息室？

顏清標緊張了！顏寬恒扮巧虎藏玄機　勝選2門檻曝

立陶宛總統稱用「台灣」開館是個錯誤　外交部：力挺決心不變

學者分析顏寬恒「六大誤判」進退兩難　只能期待「韓國瑜」站台了

台北熊好券第二波中籤率33.8％　下午2點前自動派發「可馬上用」

Omicron入侵！北市預約打疫苗激增5000人　明打1、2劑送200元禮券

沈富雄：2劑疫苗+染Omicron可能終身免疫

退役少將倪邦臣、上校程國峰下午啟程駐美

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

更多熱門

相關新聞

立陶宛前總統：承認台灣是大國的事　不是小國帶頭

立陶宛前總統：承認台灣是大國的事　不是小國帶頭

台灣與立陶宛互設代表處，加速雙邊關係友好之際，卻也讓立陶宛遭受到來自中國的政治與經濟打壓，對此高齡95歲的立陶宛前總統亞當庫斯（Valdas Adamkus），也對台灣議題表示，支持或承認台灣應該政府與議會協調一致的看法，而且承認台灣的事情，應該是大國的事，不是小國來帶頭。

布林肯與北約9外長通話挺立陶宛　中國外交部回應了

布林肯與北約9外長通話挺立陶宛　中國外交部回應了

駐尼國館產討不回？

駐尼國館產討不回？

前大使吳進木獲尼國國籍遭轟叛國　王定宇籲迷途知返

前大使吳進木獲尼國國籍遭轟叛國　王定宇籲迷途知返

中國脅迫升級　美國與北約9國聲援立陶宛

中國脅迫升級　美國與北約9國聲援立陶宛

關鍵字：

外交部立陶宛

讀者迴響

熱門新聞

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

日本認證台恐有規模8.0強震

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面