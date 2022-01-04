露營夯在哪？過來人試2次崩潰「真的不懂！」網曝心酸原因

▲近2年露營很夯，許多民眾會趁著假日帶一家到小到戶外露營。（示意圖／取自免費圖庫pexels，下同）

網搜小組／閔文昱報導

近年席捲而來的野營熱潮，不僅強調與自然共眠，旅人們更嚮往的是與家人、朋友享受放鬆的喜悅，即使是自己一人露營，也能藉此沉澱身心靈，好好與自己獨處。不過有網友指出，他嘗試了2次露營後，發現澡不能好好洗、上廁所不方便、冬天很冷夏天蚊蟲又多，讓他相當不解，「喜歡露營的到底在想啥？」引發熱議。

一名網友在PTT以「露營到底有什麼好玩的？」為題發文表示，他日前在鄰居的邀請下，剛完成3天的露營回來，距離自己上次露營已經是20年前的事了，而他也分享這次露營過程，「先是開3個半小時的車程到遠得要死的高山山腰露營區，露營區室內雖水電衛浴俱全，但附近5公里內沒有任何商家。」

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原PO表示，他們抵達後，先花1小時搭帳棚，再花1小時於戶外煮餐，之後再花半小時升營火，夜晚時冷到難以忍受，但除了除了喝酒、吃零食、打麻將、平板手機上網外，完全不知要幹嘛，就這樣迎來了跨年，而晚上要睡覺時，也因為太冷，抖到半夜才睡著，之後第二、三天都是類似的行程，離開前還要花2小時收帳棚及各種炊具，再開3個半小時的山路加高速公路回家。

對此，原PO相當不解，表示他真的不知道鄰居在想什麼，帶著數萬元起跳的豪華大帳，一年至少出去露營2次，然後再經歷上述流程，而且夏天蚊蟲多，冬天又要挨凍，讓他不禁直問，「我是真的不懂啊， 我這次去也是當解成就而已，如果說那麼喜歡夜晚跟清晨的大自然，附近找個附公園的登山歩道去走走不就好了嗎？喜歡露營的到底在想啥？」

▲有網友嘗試露營後更加不解，直問「露營到底有什麼好玩的？」（圖／達志影像／示意圖）

文章一出，馬上吸引許多鄉民討論，紛紛留言，「3年前去過一次就再也不去了」、「去過就再也不會想去了，住旅館還比較舒服」、「吃也吃不好，睡也睡不好，不知道是去衝Ｘ小」、「笑死，跨年還去受罪根本有病」、「笑死，露營就是這樣啊，無腦跟風」、「最近是有錢人大發是不是，一堆人去露營」。

其中，有網友點出露營樂趣，「親近大自然」、「 遠離塵囂」、「 享受人生」。不過也有人透露，不少人露營是為了能在社群媒體吸引朋友關注，「拿來PO FB、IG的」、「那你有沒有看到鄰居IG打卡說跨年露營」、「因為跟風可以PO出來給人看，滿足某種心理」、「要不是不能出國，誰想搞得那麼累PO IG」。

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