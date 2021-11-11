桃園也有溫泉　復興區旅遊新亮點羅浮溫泉湯池啟用

▲羅浮溫泉湯池啟用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市復興區的羅浮泰雅溫泉公園，11日舉行「羅浮溫泉湯池」開幕。市長鄭文燦表示，羅浮溫泉區除原有泡腳池外，「羅浮溫泉湯池」增設6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富碳酸氫鈉的鹽泉，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心獲得舒緩，且水質經過檢驗，獲得市府觀旅局溫泉標章認證。

鄭市長說，未來市府規劃開發爺亨溫泉區及小烏來溫泉井，增加復興區溫泉數量，引進溫泉民宿及旅館進駐，將形成溫泉一條街，讓溫泉產業成為復興旅遊亮點，也打造羅浮和小烏來成為不容錯過的北橫旅遊景點。

鄭市長指出，市府2018年完成羅浮溫泉一號井工程，引溫泉水至泰雅溫泉公園，打造泡腳池，2019年完成羅浮溫泉二號井鑿井工程，2020年完成「羅浮溫泉湯池」工程，2021年10月9日委外試營運，並於今日正式開幕。市府也配合推出溫泉美食嘉年華，結合部落旅遊、北橫自然風光與在地泰雅美食，如馬告咖啡、馬告冰淇淋、馬告紅茶、檸檬汁、檸檬乾、甜柿、香菇、小米辣椒醬及羅浮法式溫泉蛋等，展現泰雅獨特的原民風味。

鄭市長談到，復興區的羅浮、小烏來以及爺亨溫泉，在日治時期很有名，但後來因為地形地貌改變或土石流而掩沒，他擔任市長後，決定重新發展羅浮及爺亨溫泉區，同步推動小烏來下水道系統。如今市府已完成桃園市復興區小烏來污水下水道系統，並啟用羅浮及義盛水資源回收中心，每日約可處理居民1,000人、遊客5,000人的生活污水處理量，確保石門水庫水質，讓觀光及環境共生。