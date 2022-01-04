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來電→簡訊→語言信箱「一次3連發」！網爆騷擾電話災情：煩死

▲▼講電話,翻白眼,不耐煩,垃圾電話,騷擾電話,前男友,吵架,分手,不爽。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO發現騷擾電話似乎「進化了」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前在PTT論壇上，已經不只一篇問卦提到「廣告電話、簡訊」感覺變多了，但NCC主委陳耀祥遭質詢時，已經否認「與實聯制有關」的傳聞，3C達人「電腦王阿達」也表示，應該是因為疫情，很多實體店面為彌補來客減少的損失，就改成電話行銷。結果又有網友發現，騷擾電話似乎又進化了，不禁直呼超困擾。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「騷擾電話又進化了」，說他接到「股票社團」的電話，直接掛斷後，卻馬上收到「嗨，我是剛剛打電話給你的小玉，加入我們股票社團的Line……」的垃圾簡訊。

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怪的是，原PO刪除簡訊，並封鎖該支電話後，同一支號碼卻又再次打來，這次是直接在語音信箱留言，打開語音信箱則是會聽到「飆股哪幾支，趕快加入社團吧」的內容。

一連串的推銷，讓原PO超傻眼，「先是電話，然後簡訊、語言信箱三連發，有沒有這麼煩的！」不禁想問問有沒有其他人也遇到一樣的情況，直嘆「真希望電信業者那邊就可以先過濾了！」他也在留言處透露，已經有安裝來電辨識APP「Whoscall」，「用了，但還是被突破打進來了QQ！」

滑手機,不屑,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO一掛斷電話，馬上收到垃圾簡訊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文一出，就有人表示也中招，「今天台股大漲，馬上就接到類似電話」、「我跟你一樣QQ」、「最近超多超煩」、「最近超多這種，YT廣告也是一堆」、「我也剛接到，whoscall沒反應。」也有網友表示，「撥打電話、簡訊、留言，統統可以電腦排程」、「Whoscall已經盡力了啦」、「我都不理讓他自已講，至少浪費他一點時間少打幾個」、「我怎麼都不會接到，好邊緣。」

但該如何避免接到這種推銷電話，「電腦王阿達」曾針對2種方式給出解法，首先是「拒接銀行電話行銷」5步驟，包括「1.接獲銀行電話行銷，留下銷售銀行、人員編號、電話、銷售商品等資訊，做為未來申訴等證明」、「2.向對方表明不願再接到信貸、信用卡、保險等金融商品行銷電話」、「3.若銀行電話行銷人員銷售保險商品，屬違法，可向金管會檢舉、申訴」、「4.若表明拒接行銷電話後一週，又接獲相同銀行賣同一商品或其他商品，可向金管會申訴」、「5.將銷售銀行、人員編號、電話、銷售商品，於上班時間向金管會申訴。」

另外，在手機裡安裝「Whoscall」這款APP後，記得到「設定」>「電話」>「通話封鎖與識別」>將「Whoscall」開啟，在正常運作下，有人來電時就會顯示對方資料。不過，要注意的是，Whoscall得定期更新名單，否則過一陣子，就會看不到來電者是誰了。

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關鍵字：

騷擾電話廣告電話一接就掛未接來電拒接垃圾簡訊語音信箱PTT

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