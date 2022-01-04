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飛機空中起火！瑞安航空緊急迫降法國機場　乘客慌忙疏散

記者葉睿涵／綜合報導

英國瑞安航空（Ryanair）一架飛往葡萄牙的班機因為機上失火，被迫在法國緊急迫降。現場畫面顯示，飛機迫降時，跑道上停著數輛候命的消防車，而機上的乘客也被警方護送上了一輛巴士。目前航空公司還未就此事做出回應，而媒體也不清楚乘客是否需按防疫規定接受隔離。

綜合外媒報導，瑞安航空飛往葡萄牙法羅（Faro）的FR4052航班，在1月3日晚上晚上6點30分從英國曼徹斯特（Manchester）機場起飛不久後，就接到了飛機起火的通報，導致這架航班逼不得已迫降法國。

▲▼瑞安航空一架飛機在飛行途中發生失火事件，逼不得已迫降法國。（圖／翻攝自IG／@thomasdrie49）

▲瑞安航空一架飛機在飛行途中失火，逼不得已迫降法國。（圖／翻攝自IG／@thomasdrie49）

報導稱，當這架波音737-8AS的班機進入西北部城市布雷斯特（Brest）的機場後，當地的消防車已在跑道上候命。現場畫面顯示，機上所有乘客在法國警方的護送下上了一輛巴士，但目前媒體並不清楚，這些乘客是否需要遵守法國的防疫規定，在境內隔離48小時。

儘管目前航空公司尚未就此事做出回應，但航班追蹤系統顯示，班機在晚上7點14分急劇下降，只花了7分鐘就從4萬1000英尺的高空下降到6725英尺，而且有人認為，飛機可能在起飛不久後，就出現了客艙壓力損失。

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