護理師染疫28天命危！　醫拔管前下猛藥「大劑量威而鋼」奇蹟救回

▲艾美達證明，威而鋼真的能救命。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國林肯郡37歲護理師艾美達（Monica Almeida）確診後住進重症病房長達45天，最後28天更因病重被醫師強制進入昏迷狀態，家屬也接到病危警告；然而在準備拔掉艾美達的呼吸器前，醫師決定讓她服用大劑量的威而鋼，結果在48小時內成功救回她。當她得知威而鋼是救命藥時，一度以為是玩笑話，之後才驚呼「肯定是威而鋼救了我」！

綜合外電報導，現年37歲的艾美達本身就有氣喘問題，儘管已經接種2劑疫苗，仍在去年11月初染疫，病情很快在一周惡化轉進重症加護病房。艾美達的丈夫、9歲和14歲的兒子也都確診，但病情還算穩定。

由於COVID-19讓艾美達的呼吸困難，醫師依照疫情以來針對此類重症病患採取的作法，將艾美達強制進入昏迷狀態，但28天過去仍不見情況好轉。醫師向家屬發布病危通知，並表示她的呼吸器會在72小時內關閉，但醫師決定最後一試 ─ 給艾美達服用大劑量的威而鋼。

▲▼經歷45天生死關頭，艾美達終於在平安夜當天返家。（圖／翻攝推特）

威而鋼藥效原理是擴大血管，讓血液重新充滿男性陰莖內再度硬挺，而氣管和血管都緊縮導致極度缺氧的艾美達，在大劑量威而鋼的幫助下「血脈賁張」，重新打開了她的血管和氣管讓輸氧功能逐漸恢復，再過48小時後，她奇蹟似地醒了過來。

目前仍在休養治療中的艾美達表示，剛甦醒過來時看見認識的醫護人員，她和對方還互相開了玩笑，「他告訴我是威而鋼救了我，我笑了，以為他在開玩笑，但他說『不是，妳真的用了大劑量的威而鋼』。」她在平安夜當天晚間6點出院，由家人帶回家休養，「這是我小小的聖誕節奇蹟」。

艾美達說，她差點就在37歲時離開人世，「但我猜我還不願放棄繼續對抗病毒」，在她進入昏迷狀態前，同意讓院方對她進行藥物實驗，結果這個決定救了她自己。醫師也告訴她，若非已經先接種2劑疫苗，她早就沒命了。