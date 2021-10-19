金門老兵召集令！43年髮廊老闆笑曝：老士官長都指定用骨董吹風機

▲縣長楊鎮浯歡迎金門老兵參加老兵召集令。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

2021金門老兵召集令活動自15日展開，縣長楊鎮浯19日也前往老字號特約店家「華華理髮廳」感謝店家熱情接待老兵，讓老兵來到金門就像回家一樣溫暖，軍民一家情歷久彌新。

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▲華華理髮廳老闆林壬華展示老兵指定愛用的古董吹風機和剃刀。（圖／記者林名揚翻攝）

華華理髮廳從民國67年開始經營，至今已43年，與在金門服役的老兵有不解之緣，是很多老兵回憶的所在，儘管老兵來來去去，林壬華老闆則從67年開業「服役」至今，是活動的老字號特約店家，每次活動總吸引很多當兵時的「老主顧」上門，與林老闆敘舊一番，親切如同家人，勾起老兵無限回憶。他說許多老士官長到店，指定要用第一代、最傳統的吹風機，回金門時一定會來看看這吹風機。

▲縣長楊鎮浯穿著草綠服在華華理髮廳體驗理髮刮臉。（圖／記者林名揚翻攝）

縣長楊鎮浯表示，特約店家是金門老兵召集令不可或缺的一環，在老兵服役的年代，金門軍民一家，老兵除了在部隊數饅頭的日子，就屬與老百姓的互動最令他們難忘，很多阿兵哥與在地鄉親建立如同家人的感情，退伍後仍念念不忘，津津樂道，回金門除了故地重遊，尋找記憶中的景物，更重要就是與老友敘舊問聲好。

▲金門老兵李致遠等四老兵，向縣長楊鎮浯行禮報到。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處長丁健剛表示，今年加入老兵召集令活動特約店家十分踴躍而且熱情，有店家貼心奉茶、有設老兵簽到簿，還有店家帶著老鷹拍宣傳照，推出專屬老兵茶飲，熱情款待，足見商家們的支持，而觀光處也欣見這股力量持續發酵，受惠的將是地方產業。

丁健剛指出，近200店家涵蓋餐飲、小吃、冰果室、旅宿、理髮廳、貢糖、麵線、一條根、鋼刀、烘焙、五金建材、旅行社、租車等，無論老商號、新店家，均以復刻「老兵福利社」面貌或服務，儘所能貼近老兵懷舊的心情，讓老兵重溫光榮難忘的草綠服歲月。

縣府觀光處提醒，特約店家消費優惠，老兵需提供在金門當兵的佐證，方能享受優惠。優惠內容不能合併其他方案。

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