　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金門老兵召集令！43年髮廊老闆笑曝：老士官長都指定用骨董吹風機

▲▼縣長楊鎮浯歡迎金門老兵參加老兵召集令。（圖／記者林名揚翻攝）

▲縣長楊鎮浯歡迎金門老兵參加老兵召集令。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

2021金門老兵召集令活動自15日展開，縣長楊鎮浯19日也前往老字號特約店家「華華理髮廳」感謝店家熱情接待老兵，讓老兵來到金門就像回家一樣溫暖，軍民一家情歷久彌新。

▲華華理髮廳老闆林壬華展示老兵指定愛用的古董吹風機和剃刀。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華華理髮廳老闆林壬華展示老兵指定愛用的古董吹風機和剃刀。（圖／記者林名揚翻攝）

華華理髮廳從民國67年開始經營，至今已43年，與在金門服役的老兵有不解之緣，是很多老兵回憶的所在，儘管老兵來來去去，林壬華老闆則從67年開業「服役」至今，是活動的老字號特約店家，每次活動總吸引很多當兵時的「老主顧」上門，與林老闆敘舊一番，親切如同家人，勾起老兵無限回憶。他說許多老士官長到店，指定要用第一代、最傳統的吹風機，回金門時一定會來看看這吹風機。

▲縣長楊鎮浯穿著草綠服在華華理髮廳體驗理髮刮臉。（圖／記者林名揚翻攝）

▲縣長楊鎮浯穿著草綠服在華華理髮廳體驗理髮刮臉。（圖／記者林名揚翻攝）

縣長楊鎮浯表示，特約店家是金門老兵召集令不可或缺的一環，在老兵服役的年代，金門軍民一家，老兵除了在部隊數饅頭的日子，就屬與老百姓的互動最令他們難忘，很多阿兵哥與在地鄉親建立如同家人的感情，退伍後仍念念不忘，津津樂道，回金門除了故地重遊，尋找記憶中的景物，更重要就是與老友敘舊問聲好。

▲金門老兵李致遠等四老兵，向縣長楊鎮浯行禮報到。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門老兵李致遠等四老兵，向縣長楊鎮浯行禮報到。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處長丁健剛表示，今年加入老兵召集令活動特約店家十分踴躍而且熱情，有店家貼心奉茶、有設老兵簽到簿，還有店家帶著老鷹拍宣傳照，推出專屬老兵茶飲，熱情款待，足見商家們的支持，而觀光處也欣見這股力量持續發酵，受惠的將是地方產業。

丁健剛指出，近200店家涵蓋餐飲、小吃、冰果室、旅宿、理髮廳、貢糖、麵線、一條根、鋼刀、烘焙、五金建材、旅行社、租車等，無論老商號、新店家，均以復刻「老兵福利社」面貌或服務，儘所能貼近老兵懷舊的心情，讓老兵重溫光榮難忘的草綠服歲月。

縣府觀光處提醒，特約店家消費優惠，老兵需提供在金門當兵的佐證，方能享受優惠。優惠內容不能合併其他方案。

【更多新聞】

快訊／驚悚畫面曝！女騎士疑闖紅燈遭車攔腰撞噴　送醫搶救不治

果菜市場出現垃圾山！順手丟全被錄　她辯：念經沒趕上垃圾車

鳳梨揭女嬰遭虐死！父痛心「特優保母怎發的」　社會局裁處出爐

郵局前碰一聲！28歲男負債百萬墜樓爆血亡　同大樓2周內第2起

快訊／高雄7行政區「10／21停水12小時」　46.5萬戶受影響

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
男童名字有19單詞　申請出生證明慘被拒
李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE響不停」
老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰
一蘭拉麵台中店掛上招牌！　開幕時間點曝光
打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲
短裙空姐「蹲下狂抖」用行李箱擋寒風　黨官下令高層路邊罰站
熱銷手機公布！這款iPhone 勇奪「三冠王」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰：要問還是沉默

打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲

第12輪最新預約數字曝！179.6萬人搶三款疫苗「BNT預約率達7成」

寧願薪水變少也要「離開台積電」　過來人嘆：年紀到了自然會懂

別急著花！持藝FUN、五倍券到高雄消費　再賺100高雄券

桃園華泰名品城推動無菸購物　11／1起戶外周邊全面禁菸

每日8人因交通事故身亡！年長者佔4成　交通部急徵「路老師」

他曝LINE家庭群組！竟「全台都撞名」...千人笑翻狂喊+1

點餐備註手斷！外送員站門口「堅持不走」：確定你的手斷了…他嚇

雞排妹嗆告小玉　律師「等刑事起訴再求償」曝4大好處

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

分手許維恩3年…KID認：曾天天想到她！　鬆口2人現在關係

狗狗被掉包？洗澡回家「洗出蛋蛋」 店家堅持沒送錯...她大喊：不可能！

大白鴨逛大街！一度對峙跑給警追　被「當街逮捕」送派出所超無辜XD

台南駕駛想插隊被拒竟惱羞逼車　差點撞成一團！離去前開窗怒瞪

情侶擁32cm身高差曬放閃日常　男友俯瞰小隻女友視角像看孩子

老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰：要問還是沉默

打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲

第12輪最新預約數字曝！179.6萬人搶三款疫苗「BNT預約率達7成」

寧願薪水變少也要「離開台積電」　過來人嘆：年紀到了自然會懂

別急著花！持藝FUN、五倍券到高雄消費　再賺100高雄券

桃園華泰名品城推動無菸購物　11／1起戶外周邊全面禁菸

每日8人因交通事故身亡！年長者佔4成　交通部急徵「路老師」

他曝LINE家庭群組！竟「全台都撞名」...千人笑翻狂喊+1

點餐備註手斷！外送員站門口「堅持不走」：確定你的手斷了…他嚇

雞排妹嗆告小玉　律師「等刑事起訴再求償」曝4大好處

短腿集團出巡！曼赤肯貓「犬化」速度過快　柯基傻眼趕進度

日本街訪「最有名的台灣人」　第一名出爐…網友狂推：真國民女神

味全龍斗六愛心系列戰　發起公益捐血活動

2021台劇排行榜TOP10　《火神》奪冠一張表看懂流行趨勢

統一單局3失誤丟分、陳子豪2分砲超前轟　5局象6比4獅

「狼人殺女神」梁以辰上身挖空披風衣　邱子芯穿帥裝：我的第1次

全運會／林昱堂跳遠破大會差點過8M　跑3趟100公尺太累了

寵妻狂人就是他！　寵壞還覺得成就解鎖的四大星座

一蘭拉麵台中店掛上招牌！業者估年底前開幕　網：不用跑台北了

李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE不停響」：聊起來了

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

超多大咖！小玉換臉謎片「受害者有100+」

真實世界保護力出爐　醫揭「最強混打疫苗組合」

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

年薪400萬女醫沒人追　網點出主因

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

陳阿姨：不想努力的可以送上樓　他上樓後被羨慕爆

用紙本五倍券買麥當勞！她發現「意外驚喜」　

她發現麥當勞「這樣點」比較便宜　員工認：確實

快訊／被小玉「換臉」做謎片　館長7字激動發問

陳宗彥1句「大陸是哪個國家？」網笑：乳滑了

更多熱門

相關新聞

黃漁汛期陸船越界！金門海巡7級大浪　強勢登檢逮5人

黃漁汛期陸船越界！金門海巡7級大浪　強勢登檢逮5人

金門黃漁汛期間，海域高價黃魚、白鯧盛產，大陸漁船經常越界作業，第九海巡隊近日部署多艘巡防艇於重點海域防堵，昨(14)日夜間冒著7級大浪危險，查獲一艘「無船名」1船5人，已押返料羅港留置調查，全案將依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。

台開子公司屢傳退票　總金額達5275萬

台開子公司屢傳退票　總金額達5275萬

金門縣府宣布15日增加台金航班　明起取消機場快篩

金門縣府宣布15日增加台金航班　明起取消機場快篩

綠蠵龜擱淺纏繞漁網！海巡澆水救援

綠蠵龜擱淺纏繞漁網！海巡澆水救援

圓規外圍環流狂掃！金門社區「看板整片吹落」漁船掀翻

圓規外圍環流狂掃！金門社區「看板整片吹落」漁船掀翻

關鍵字：

金門金門新聞老兵老兵召集令楊鎮浯華華理髮廳

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

好幸運！「這組末碼」國旅券、動滋券都到手

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎爭議畫面遭挖！遭指低聲吼《兩天一夜》PD　韓網狂重播

快訊／66歲金曲台語歌手跌倒昏迷　4天未醒加護病房搶救

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

更多

最夯影音

更多
連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面