望君多珍重　學甲青鯤鯓所長黃士哲、偵查隊小隊長曾三泰榮退

▲台南市學甲分局青鯤鯓所長巡佐黃士哲（中）、偵查隊小隊長曾三泰（右）等2人即將榮退，為感念畢生為警界奉獻服務，特於分局週報期間舉辦「退休人員茶會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市學甲分局青鯤鯓所長巡佐黃士哲、偵查隊小隊長曾三泰等2人，將於12月2日榮退，為感念退休人員畢生為警界奉獻服務，特於分局週報期間舉辦「退休人員茶會」;由所長黃士哲、小隊長曾三泰分享從警至今點點滴滴，瞬間回憶湧上心頭場面感人，員警們齊向退休人員獻上祝福，場面溫馨。

學甲分局青鯤鯓所長巡佐黃士哲，1988年從警至今，年資長達33年，歷任麻豆、玉井、學甲分局之正、副主管職位，資經歷豐富；在職期間，黃所長執行各項警政勤業務均能圓滿達成任務。偵查隊小隊長曾三泰，1989年從警，於1993年轉任偵查員並服務迄今，警職年資長達31年，期間破獲刑案無數，深獲長官肯定，足為同仁典範。

學甲分局長王子雄表示，退休是人生中的重大抉擇，每一位都是警界優秀人才，不論打擊犯罪或為民服務，都是後生晚輩值得學習的典範，他邀請退休員警同仁時常「回家」坐坐 ，傳承後輩工作技巧及細節。

會後員警們紛紛向退休人員表達不捨與祝福，場面溫馨中帶著一絲離愁，學甲戰警們，祈望退休人員平安健康，邁向人生的另一頁。