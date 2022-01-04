安平警志工表揚感恩活動　黃偉哲頒獎慰勉志工揪甘心

▲台南市警四分局志工中隊中隊長邱錦秀，在晶英酒店舉辦擴大年終表揚志工與感恩餐會，會中除邀請台南市長黃偉哲、副市長戴謙、警察局長方仰寧等人到場頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局志工中隊部，為感謝志工年來的付出，中隊長邱錦秀於3日晚上在晶英酒店舉辦擴大年終表揚志工與感恩餐會，由台南市長黃偉哲、警察局長方仰寧頒將表揚志工。

四分局志中工中隊特邀請副市長戴謙、安平區區長蕭泰華以及市議員盧崑福、蔡淑惠、林美燕與李啟維等多位議員到場外、志工、義警、民防、義交、守望相助巡守隊等共襄盛舉場面空前盛大。

活動開始由各分隊用隊呼與口號揭開序幕，展現志工團隊的士氣與熱情，讓在場有參與活動人士都感受到志工活力，而後由黃偉哲市長親自頒獎表揚中隊長邱錦秀、副中隊長姜勝凱等2名貢獻獎，轉頒內政部獎勵志工人員金質奬蔡施麗子、銀質獎葉慧君、侯淑鐘、詹松士、陳麗貞、陳麗華、楊毛治等6人、銅質獎李昌蘭、歐金帛秀、林淑芳、王劉玉葉、徐鍾玉娣等5人，及頒發台南市政府獎勵志工人員銀質獎石瑞華、銅質獎何麗美、朱蕙珠、施麗秋、陳桂芬、莊丁燕、王阿圓、邱麗君等7人，並表達對邱中隊長與志工們過去付出的感謝與幫忙，讓社會更有溫暖就是有您這群志工們的存在。

另方仰寧局長亦頒發2021年度績優志工，計有黄瓊儀、郭秋吟、楊秀蘭、蔣黄輸、吳徐連娣、傅淑芬、謝麗華、康雪卿、楊麗華、林紫霞、郭瀞嬫等11人，並表達非常珍惜能來台南市服務的機會，承諾將用最大的努力來回饋台南市民，也感謝志工們平時對警察的協助與幫忙，讓在有限的警力更能做好警政治安、交通與為民服務工作，更允諾臺南市的警察會拿出最好的表現，來展現維護治安的決心。

四分局長甘炎民也對全體志工平時無私默默的奉獻表達感謝，由於志工們服務熱忱，為警察團體付出心力，在派出所都佔有相當重要的角色，也代表全體分局人員向所有志工團隊表達萬分謝意。

活動會場並製作志工一年以來各項活動影片，以感謝各位志工的辛勞。邱錦秀中隊長亦為與會來賓及志工準備精美紀念品，並提供55吋LED電視及折疊式腳踏車等豐富獎品摸彩，再加上滿桌的精緻餐點，賓主盡歡，使表揚感恩餐會活動劃下完美句點。