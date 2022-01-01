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2022台南「好市成雙」迎新年　黃偉哲：世界的關鍵力量在台南

▲台南市長黃偉哲親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親，一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親，一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022新年新氣象，台南市政府分別於「雙市政中心」舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲先後前往新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場，親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。

▲台南市長黃偉哲親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親，一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲元旦發表執政新願景，2022年將持續透過南科、沙崙「雙引擎」帶動經濟攀升，擘劃鏈結雙引擎交通軸帶的捷運深綠線，貫穿大南方科技廊帶的運轉核心，並持續透過「雙市政中心」帶來雙倍服務效率，以及爭取將軍、玉井「雙冷鏈」讓農漁產值加倍提升，期許市府團隊在經濟、文化、科技和農業等政績，都能讓2022年台南「好市成雙」，成為世界的台南。

▲台南市長黃偉哲親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親，一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也表示，他就任以來非常重視溪北地區發展，自2020年起元旦升旗就分別在雙市政中心舉辦；除了沙崙科學園區，他也期許麻豆工業區、七股工業區都儘速完工、招商、進駐；此外，各項重大建設如水利改善也會持續進行，減輕民眾淹水之苦，行得更加便利。

▲台南市長黃偉哲親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親，一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2021年我們攜手抗疫，謝謝市民同心讓台南成為防疫模範生；2022年進入後疫新時代，世界的關鍵力量在台南！」黃偉哲表示，蔡總統說過「生醫產業，是台灣走向世界的關鍵力量」，而沙崙智慧綠能科學城具備5G、AI和大數據等技術，正是新世代醫療最重要元素，因此，沙崙今年全力爭取成立「全台灣第一個醫療服務與創新園區」，將成為台灣綠能中心與醫療戰略產業基地。

▲台南市長黃偉哲親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親，一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，為讓南科、沙崙雙引擎「護國群山」的交通更便捷，市府團隊積極向中央爭取「捷運深綠線」200億元經費，全長19.1公里設置15個車站，將從台39線（高鐵橋下）串聯沙崙和南科，交通往返效率預估能提升50％，讓雙引擎互動更緊密；另，將爭取台37線延伸至嘉義，透過路網延伸，除讓南科連結嘉義科學產業園區，更讓台南穩坐大南方科技廊道重要樞紐。

▲台南市長黃偉哲親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親，一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「『創兆』新紀元就從2022年的台南開始！」黃偉哲說，南科去年度營業額首度迎來破兆元，創下成立26年歷史新高紀錄，台南接下來包括綠能產業、沙崙醫療服務與創新園區等，都將是疫後新產業的時代典範。

▲台南市長黃偉哲親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親，一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在新的一年裡，黃偉哲期許市府團隊繼續堅守崗位，對於市民的需求及議員的指導，能夠更加迅速有效地解決問題且創造新機，讓大台南持續發展。台南是台灣的第一個城市，也是民主的發源地，縣市合併11年不論在貿易、經濟及觀光都深具潛力，不僅是文化古都，也是科技新都，更要兼顧城鄉平衡。黃偉哲感謝市議會郭議長以及所有議員先進，還有全體市民一路上的支持鼓勵，期許國家持續昌盛繁榮、城市持續發展。

▲台南市長黃偉哲親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親，一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委賴惠員、台南市議長郭信良及市議員沈家鳳、蔡育輝、李宗翰、王家貞、黃麗招等人也一同出席元旦的升旗典禮。

▲台南市長黃偉哲親自率領市府團隊，偕同地方民代及市民鄉親，一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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