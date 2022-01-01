打造台南宜居移居的新故鄉　黃偉哲：青年關注議題市府來落實

▲台南市長黃偉哲指示市府全力推動青年政策，近年來不論是在就業、創業、生活、育兒及興建青年社宅等皆有所進展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲特別重視青年政策，就任後優先成立青年事務科來統籌青年事務，及任務編組的青年事務委員會建立公共參與交流平台，針對青年關注議題，市府積極來落實。

據市府研考會2021年針對參與活動的青年調查，最關注的是：教育（技職教育等）、公共參與（投票年齡、青年公共參與機制等）、就業創業（創業補助、貸款等）、勞動（合理勞動條件等）、社會福利（育兒、弱勢補助及長照等）、居住（租屋補貼、社宅等），市政府正努力朝更符合青年需求的政策邁進，打造宜居、移居的新故鄉。

市長黃偉哲指示市府全力推動青年政策，近年來不論是在就業、創業、生活、育兒及興建青年社宅等皆有所進展。在創業方面提供青年創業及調降利息、「贏地創新育成基地」培訓新創人才及團隊促成創新團隊技術及服務媒合創造逾3.94億元商機、推動「青年職涯探索計劃」並與台積電、奇美企業合作技職教育，興辦社會住宅目標4229戶減輕居住負擔，推動工業區經濟發展、招商引資增加就業機會。自2022年起，提高生育獎勵金為1萬元、擴大及提高育兒津貼、興建親子悠遊館及共融公園等，打造友善育兒環境，減輕青年負擔，讓年輕人願婚、敢生、樂養。

研考會主委戴偉峻表示，研考會研展暨青年事務科成立邁入第3年，推動青年公共參與上，青年意見已進入局處施政政策形成過程中的重要觸媒。兩年來青年委員透過36場次共識會、工作小組會議及交流等提出32案建議案，參採率達8成7。青年委員提案提出市場活化、青創貸款利率下降、協助青農行銷等建言，經發局於2021年8月起青創貸款利率下降，並將於2022年推動「市場青創計畫」並在持續青年政策上強化。

台南市以「新經濟、新故鄉」致力打造成為亞洲智慧及知識數位經濟奠基的發展環境，擘劃成為新經濟的數位聚落，未來數位發展部設置在台南，台南將具備多元產業發展的優勢及能量。台南擁有南科、沙崙這兩處科技雙引擎，是重要的基礎科技產業聚落，穩居大南方科技廊道樞紐地位，同時創造更多的就業機會，讓青年在地發展、讓各地人才回流，共同為台南繁榮努力。

台南市研考會展望2022年青年公共參與業務，將朝向青年公共參與培力、青年公共參與交流及強化青年政策三大方向，深入社區、校園及青年社團，傾聽青年聲音及落實青年政策。