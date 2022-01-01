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北京冬奧「中國風頒獎禮服」曝光！陸網一片倒罵醜：我媽都不想穿

▲▼北京冬奧「中國風頒獎禮服」曝光！陸網一片倒罵醜：我媽都不想穿。（圖／翻攝微博）

▲北京冬奧的3套中國風頒獎禮服。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京冬季奧運會即將於2月4日開幕，官方在元旦前公布了大會的頒獎禮儀服裝的3套方案，並強調設計靈感來自中國傳統文化元素。不過，方案一公布，網友們卻一片罵聲，認為3套服裝都非常難看，甚至有人直接說是「平壤冬奧會」，只希望官方能趕在奧運開幕前設計出一套「能看」的新服裝。

北京冬奧官方表示，頒獎禮儀服裝目前共有3套方案，分別為「瑞雪祥雲」、「鴻運山水」和「唐花飛雪」，設計靈感來自「瑞雪」、「祥雲」、名畫《千里江山圖》、傳統唐代織物等中國傳統文化元素。

▼「瑞雪祥雲」禮服。（圖／翻攝微博）

▲▼北京冬奧「中國風頒獎禮服」曝光！陸網一片倒罵醜：我媽都不想穿。（圖／翻攝微博）

▼「鴻運山水」禮服。（圖／翻攝微博）

▲▼北京冬奧「中國風頒獎禮服」曝光！陸網一片倒罵醜：我媽都不想穿。（圖／翻攝微博）

▼「唐花飛雪」禮服。（圖／翻攝微博）

▲▼北京冬奧「中國風頒獎禮服」曝光！陸網一片倒罵醜：我媽都不想穿。（圖／翻攝微博）

北京冬奧官方還說，3套服裝將分別出現在雪上場館、冰上場館和頒獎廣場的頒獎儀式中。

不過，這3套服裝一公布後，網友們卻一片罵聲，批評留言快速突破上千則，「你想聽我說真話嗎？」「實在不知穿啥？就讓贊助商提供羽絨衣吧，不丟人。」「好多年沒見過這麼具有年代感的衣服了，我媽媽都不這麼穿。」「為啥每年奧運會中國的審美都這樣？」「平壤冬奧會吧？」「冬奧還有一個多月，求你們快點改一套能看的出來！」

▼禮服的設計被網友猛烈批評。（圖／翻攝微博）

▲▼北京冬奧「中國風頒獎禮服」曝光！陸網一片倒罵醜：我媽都不想穿。（圖／翻攝微博）

▲▼北京冬奧「中國風頒獎禮服」曝光！陸網一片倒罵醜：我媽都不想穿。（圖／翻攝微博）

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