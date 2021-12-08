宜蘭「9校86師生」食物中毒…檢驗結果曝！縣府：與廠商即刻解約

▲▼宜蘭9校發生疑似食物中毒事件後，衛生局派員對業者進行稽核。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者戴若涵／綜合報導

宜蘭縣日前爆發9校、86名師生集體食物中毒事件！檢體經送驗後查出，營養午餐中的糙米飯與人體內都有「金黃色葡萄球菌」，宜蘭縣政府8日指出，食材本身沒有問題，懷疑是團膳廚房出餐、運送過程中汙染糙米，即日起與廠商解約。

宜蘭縣9所中小學（公正國小、公館國小、土敏國小、壯圍國小、永樂國小、羅東國中、文化國中、東光國中、蘇澳國中）共85名學生、1名老師，11月23日吃完營養午餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等情況，被分別送到博愛醫院、聖母醫院就醫，所幸人並無大礙。

據了解，這9所中小學的營養午餐都是同一業者。宜蘭縣衛生局表示，事發當天午餐菜色為酥炸水針魚、鍋燒滷味、有機小松菜、赤肉湯，事後已緊急採檢體送驗。

縣長林姿妙則下令，加強營養午餐的聯合稽查，並聯合縣府各部，派員到團膳業者的中央廚房進行查核，要確保食材從採購到成品的整個流程、各項環節都符合規定。

宜蘭縣府8日指出，86名師生症狀類似，研判是單一共同感染源，且都是在吃完營養午餐數小時後開始出現症狀。經檢驗過後，在學生糞便檢體、當天主食的糙米飯中都驗出金黃色葡萄球菌，但糙米食材本身應無問題，可能是在團膳廚房出餐或運送過程中受到汙染。

宜蘭縣府指出，經確認為食物中毒後，將依照營養午餐合約，即日起與廠商解除合約，至於受影響的學校，縣府已經媒合合格餐飲業者供餐，確保學生用餐無虞。另外，依照食安法可處業者6萬至2億元罰鍰。