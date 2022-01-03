大怒神搖晃！6級地震超有感　北市大樓外牆剝落警封鎖戒備

▲台北市中山區長安東路2段因地震後外牆剝落，警方目前封鎖現場。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

3日傍晚17時46分台灣東部海域發生芮氏規模6.0地震，目前台北市、新北市傳出零星災情，包含新北市三重區傳出地震後有2件電梯震幅過大停止運作導致民眾受困案件；台北市長安東路2段也傳有大樓外牆剝落，轄區中山警分局長安東路派出所已經派遣警員封鎖現場，避免人車接近受傷。

▲3日傍晚17時46分花蓮外海發生芮氏6.0地震，台北市和平東路一段145號有外牆剝落現象 。（圖／記者張君豪攝）

根據消防署消息，這起地震包含宜蘭縣台9縣115.7K有一車行經該處底盤卡到落石受困，目前受困車輛已經脫困駛離現場。另外，新北市電梯受困案件也均已排除，台北市長安東路2段49-1號商業大樓因外牆磁磚剝落、災情仍待觀察，轄區警方已拉起封鎖線戒備，警方呼籲行經該處車輛民眾仍需小心通過、避免受傷。

根據台北市消防局統計、北市除了上述災情外，松山區八德路四段689號 捷運松山站2號出口處、和平東路一段145號均因地站傳出外牆磁磚剝落意外、另外信義區吳興街600巷、北投區榮華三路24巷內都有疑似瓦斯外漏災情傳出，目前消防局已派出多組水箱、救災車屬前往報案地點查看，目前尚未有人員傷亡災情傳出。

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