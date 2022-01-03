深V辣妹約裸體尬聊　金門男乖乖脫了！「要錢還是要臉」下場慘爆

▲張姓男子被騙裸聊。（示意圖／CFP）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金門縣一名張姓男子透過交友軟體，認識了一名辣妹菲菲，雙方透過LINE聊天之後，張姓男子裸聊，結果事後被人要脅會散播裸聊過程的影片，除非他購買10萬元的遊戲點數，張男最後選擇報案，不過整個對話過程都是「簡體字」，不排除是境外IP，追查起來恐怕有難度。

在金門工作的張先生，在日透過交友軟體認識一位女網友「菲菲」，隨後雙方聊到互加LINE，過程當中菲非誘使張男「裸聊」，張姓男子相當開心，什麼都沒有多想就做了，但沒想到聊到一半，菲菲就切斷訊號，隨後另一名暱稱「要錢還是要臉」的訊息框跳出來，並且要求張男要付錢了事，因為裸聊過程都已經被錄了下來。

▲警方提供對方的恐嚇話術截圖 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲警方提供對方的恐嚇話術截圖 。（圖／記者林名揚翻攝）

對方要求要購買10萬元點數，雙方討價還價之後，以1萬元成交，但沒想到惡夢還沒有結束，過了沒有多久，又有一名暱稱為「天道酬勤」的訊息框跳出來，要求張姓男子再購買5萬元點數，若不答應就會散播影片，張男再次以1萬塊達成協議。

但這一切並沒有結束，後續又有人要他再購買6萬多元遊戲點數，才願意刪除資料，張男不堪其擾，在元旦這一天跑到金湖分局報案，不過仔細看對話內容，對方都是以「簡體字」對話，所以不排除是境外詐騙，追查起來不太容易。警方呼籲千萬不要裸聊，避免成了「詐騙集團」眼中的肥羊。