社區主委阻攔居檢者入住　陳時中說重話：釀疫情傳播要負責

▲指揮中心指揮官陳時中表示，如果社區主委拒絕居家檢疫者入住，造成社區染疫必須負起責任。（圖／指揮中心提供）

記者許維寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今天（1/3）召開記者會，日前有民眾反映從中國大陸返台欲進行7+7檢疫，之後跟朋友借房子並取得授權，未料卻遭社區主委趕走。指揮中心指揮官陳時中回應，主委沒有權力趕跑民眾，若民眾因找不到地方住進而因為找房子造成地區感染，那主委必須負起責任。

日前有民眾從中國大陸返台欲進行7+7檢疫，該民眾向朋友借房子居住並持有出借者的授權書，未料卻遭社區主委趕走，最後只好再找防疫旅館居住。媒體提問，主委是否有權力趕跑該民眾？又是否有其他方式給予協助？

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陳時中則表示，主委沒權利這麼做，如果民眾因此找不到地方居住造成地區染疫，「那他（主委）要負責。」

陳時中談到，社區主委須讓民眾入住，若民眾到處去找房子，萬一沒有找到、又很不巧染疫造成社區染疫，「這是很嚴重的事情，不要輕忽。」民眾安置好就安置好了，社區主委應該給予協助，而不是不讓民眾入住，這樣確實很不應該。

有鑒於日前數起防疫旅館群聚案例，行政院長蘇貞昌院長今召開擴大防疫會議，要求指揮中心與地方政府加速防疫旅館查核，並請交通部轉知航空公司協助邊境管制，要求落實日前已公告的「春節檢疫專案－入境旅客PCR檢驗報告」。

另為確保邊境防疫安全，指揮中心要求自4日零時起（啟程日），有關「春節檢疫專案－入境旅客PCR檢驗報告」，將調整為「2日內」（日曆日）報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準。