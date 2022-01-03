北市防疫旅館群聚擴大？　陳時中：指標調查有結果會報告

記者許展溢／台北報導

台北市中正區2家防疫旅館發生確診， 指揮中心定調為群聚，另中山區防疫旅館是否也為群聚感染？目前共有幾間群聚及各自感染途徑？指揮官陳時中今（3日）強調，要判定群聚必須很謹慎，且都有設立指標，只要確定了就會對外報告。

陳時中說明，判定群聚要「很謹慎」，因被判定後，旅社信心會往下降，再來誰被列為指標個案，若沒相對明確證據，對這些人心理壓力很大，如果要判定社區群聚拉回本土，證據要收集完全，才會宣布，重點是不要外拓。他強調，證據全了才判定，否則對防疫沒很大幫助。

另外，陳時中指出，有媒體爆了台北有幾間，但昨天指揮中心發言人莊人祥有講過，並沒有此情況，希望這種事還是要查證清楚，自從上次懷疑群聚開始，就有出幾項指標，也就是，發生類似情況要展開調查，如Ct值很低、離開時潛伏期很長到不正常的情況，或重疊的人較多，都會列入調查，且各地方政府也依據相關指標調查，確定了會再跟大家報告。

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媒體追問，北市府澄清防疫旅館沒擴大群聚感染，是代表有確診但沒群聚？陳時中重申，從發生群聚後，就有相關指標，地方政府要根據相關指標回頭看，加以檢視研判，「有結果會報告」，但初步研判看起來，都是在檢驗期間發生的事情，「對社區威脅相對是低」。

陳時中最後說，台北市有在看幾家，但不代表有群聚，只是在看有沒有那樣的可能性，及早發現問題，也不是只有台北市這樣做，各縣市都有陸續在進行。

▲陳時中今公布新增境外移入25例。（圖／指揮中心提供）

