咬舌又沒味道！她一含「薄荷糖」餐廳爆笑　網驚喊：很危險

▲原PO把「糖果」放進嘴裡，結果糗炸了。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

大部分火鍋或燒肉店會提供薄荷糖，給用完餐的顧客去味。有女網友跨年前去吃火鍋，看到桌上放了一個糖果包裝的小白錠，但一吃發現沒味道又咬舌頭，一度以為是「高級口味」糖果。結果，服務生就提醒「是壓縮毛巾」，讓她糗炸。底下則有不少網友擔心，這樣的包裝容易產生誤會，萬一小朋友誤食相當危險。

這位女網友1日在《Dcard》發文「崩潰的2021最後一餐」，說她跨年前去吃火鍋，看到桌上附了一顆「白色硬糖」，「看起來是薄荷糖對吧？所以我留到餐後。在買單刷信用卡的時候吃了。」但一嚐，發現沒什麼味道，還有點咬舌頭，還納悶是不是高級口味的糖果。

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▲結果這一顆原來是壓縮毛巾，只要吸水就會膨脹開來。（圖／翻攝自Dcard）

結果下一秒，服務生就趕緊提醒，「不好意思，那個是濃縮毛巾（壓縮毛巾）喔！」原PO瞬間糗炸，「整家餐廳的人爆笑，幸好它沒膨脹，不然可能活不到2022了……尊嚴好痛。」她也在留言處表示，「幸好沒吞，第二秒就拿出來了～」

貼文一出，有網友忍不住笑出來，「看起來有夠像薄荷糖……若不是看到這篇，我可能是下個原po哈哈哈哈」、「快笑死哈哈哈哈！跨年夜被發糖果感覺很合理啊」、「真的好像薄荷糖，那個可以撕的鋸齒狀包裝。」話題還釣出別的苦主，「我昨天也以為這個是糖果，直接給他咬下去，牙齒差點往生。」

不過，也有人不禁皺眉，「餐廳發給小朋友的話很容易誤食吧」、「我認為所有壓縮毛巾的包裝有必要像乾燥劑一樣標示：請勿食用」、「太像了吧！我也會誤認欸」、「好危險，服務人員應該在點餐的時候告知一聲，以免真的有小朋友誤食，尤其還是很容易不小心直接吞下去的大小」、「雖然笑了，但想想這樣很危險欸！至少它的包裝外面也要寫這個是毛巾吧！」