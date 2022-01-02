　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

咬舌又沒味道！她一含「薄荷糖」餐廳爆笑　網驚喊：很危險

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO把「糖果」放進嘴裡，結果糗炸了。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

大部分火鍋或燒肉店會提供薄荷糖，給用完餐的顧客去味。有女網友跨年前去吃火鍋，看到桌上放了一個糖果包裝的小白錠，但一吃發現沒味道又咬舌頭，一度以為是「高級口味」糖果。結果，服務生就提醒「是壓縮毛巾」，讓她糗炸。底下則有不少網友擔心，這樣的包裝容易產生誤會，萬一小朋友誤食相當危險。

這位女網友1日在《Dcard》發文「崩潰的2021最後一餐」，說她跨年前去吃火鍋，看到桌上附了一顆「白色硬糖」，「看起來是薄荷糖對吧？所以我留到餐後。在買單刷信用卡的時候吃了。」但一嚐，發現沒什麼味道，還有點咬舌頭，還納悶是不是高級口味的糖果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲結果這一顆原來是壓縮毛巾，只要吸水就會膨脹開來。（圖／翻攝自Dcard）

結果下一秒，服務生就趕緊提醒，「不好意思，那個是濃縮毛巾（壓縮毛巾）喔！」原PO瞬間糗炸，「整家餐廳的人爆笑，幸好它沒膨脹，不然可能活不到2022了……尊嚴好痛。」她也在留言處表示，「幸好沒吞，第二秒就拿出來了～」

貼文一出，有網友忍不住笑出來，「看起來有夠像薄荷糖……若不是看到這篇，我可能是下個原po哈哈哈哈」、「快笑死哈哈哈哈！跨年夜被發糖果感覺很合理啊」、「真的好像薄荷糖，那個可以撕的鋸齒狀包裝。」話題還釣出別的苦主，「我昨天也以為這個是糖果，直接給他咬下去，牙齒差點往生。」

不過，也有人不禁皺眉，「餐廳發給小朋友的話很容易誤食吧」、「我認為所有壓縮毛巾的包裝有必要像乾燥劑一樣標示：請勿食用」、「太像了吧！我也會誤認欸」、「好危險，服務人員應該在點餐的時候告知一聲，以免真的有小朋友誤食，尤其還是很容易不小心直接吞下去的大小」、「雖然笑了，但想想這樣很危險欸！至少它的包裝外面也要寫這個是毛巾吧！」

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
快訊／快去加油！　汽油明起大漲價
趙敏等29年！《新倚天屠龍記》上映時間出爐
王力宏「復出有後路了」！　搞定離婚協議內幕曝光
苦苓罹肝癌2症狀纏身！　「宣告離死亡更近」
滷味店氣爆畫面曝！　2員警衝進店內救老闆娘
iOS 14爆嚴重漏洞！　恐癱瘓iPhone、iPad
型男股長回家了！　遺體今吊掛下山
車流擠爆！國5恐塞到入夜　北向「這段」時速30km↓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

再加碼！來竹市中正市場打疫苗　就贈200元賣場禮券

Levi's不到1000元　他納悶「好市多名牌衣」都超便宜？內行揭2內幕

七爺八爺過年討新衣　老闆娘夢醒去廟！神奇事發生

車流擠爆國5恐塞到入夜！　北向「宜蘭－頭城」時速30km↓

咬舌又沒味道！她一含「薄荷糖」餐廳爆笑　網驚喊：很危險

為何叫做衝鋒？他好奇「衝鋒衣」在紅什麼　內行人曝1點大勝風衣

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點開記者會

收假日北部濕冷低溫探15度　明起回暖3天！週四再迎冷空氣

打完3劑廠牌曝　醫揭「抗體高峰時間」

20歲生子丟給親戚養！生母「7年後想討回」爆爭奪戰：養母哪會真心

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

再加碼！來竹市中正市場打疫苗　就贈200元賣場禮券

Levi's不到1000元　他納悶「好市多名牌衣」都超便宜？內行揭2內幕

七爺八爺過年討新衣　老闆娘夢醒去廟！神奇事發生

車流擠爆國5恐塞到入夜！　北向「宜蘭－頭城」時速30km↓

咬舌又沒味道！她一含「薄荷糖」餐廳爆笑　網驚喊：很危險

為何叫做衝鋒？他好奇「衝鋒衣」在紅什麼　內行人曝1點大勝風衣

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點開記者會

收假日北部濕冷低溫探15度　明起回暖3天！週四再迎冷空氣

打完3劑廠牌曝　醫揭「抗體高峰時間」

20歲生子丟給親戚養！生母「7年後想討回」爆爭奪戰：養母哪會真心

汽柴油明起調漲0.9元　九五無鉛每公升逼近30元大關

專為電動車開發　固特異推出首款電動車胎ElectricDrive GT

再加碼！來竹市中正市場打疫苗　就贈200元賣場禮券

前奧運金牌再評戴資穎等強手：缺少集團優勢，讓心理沒那麼堅強

3折出租沒人要！饒河夜市攤位租金低破萬元　攤商苦喊「撐不住」

石墨烯戰開打懶人包　揭開石墨烯驚人內幕

雞油狂流太銷魂！台南超夯鮮嫩土雞飯　搭配邪惡半熟荷包蛋更涮嘴

SpaceX火星移民夢！　專家警告：外太空恐上演「人吃人」慘劇

《衣袖紅鑲邊》收視破17%！電視台社長豪邁承諾「全演員海外旅行」

上任一年經濟疫情拖垮政績　拜登支持率暴跌恐失國會多數

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

老公弟媳「8點親密舉動」妻看傻！　網喊好噁心

跨年「計算機App」錄影　本尊回應了

「嘴突冒出鹹味」苦苓震驚罹癌：錯過黃金治療期

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

他被逼進產房「6年無性生活」崩潰

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

今晨9.9℃！收假日雨區曝　下波冷空氣這天報到

快訊／國五「宜蘭-頭城段」紫爆！時速僅15公里

本來想看羅志祥笑話！他嘆錯了：屌打所有人

波蘭人妻：我林口來的！　逛菜市場一開口嚇壞攤販

沒品男日月潭纜車內抽菸　不顧婦女小孩感受

2022年3星座桃花運最旺

遭遇酸民霸凌如何面對　呱吉勸世：看看羅志祥

更多熱門

相關新聞

老公弟媳「8點親密舉動」妻看傻！　網喊好噁心

老公弟媳「8點親密舉動」妻看傻！　網喊好噁心

一名女網友表示結婚3個月，卻發現老公和之前同住的弟媳相處方式很不尋常，一共列了8點讓她不舒服的舉動，甚至還抓包老公在弟媳的房間裡「自己來」，讓原PO直呼真的非常不舒服，因此求助網友「是我想太多、太小氣嗎？」網友則一面倒表示「好噁心」、「這我完全不能接受」。

夫妻月薪40萬「月開銷17萬↑」曝明細　網狂酸

夫妻月薪40萬「月開銷17萬↑」曝明細　網狂酸

女友問「這三款Toyota差別」？

女友問「這三款Toyota差別」？

尾牙表演只有她不用！主管「眼光打量」曝超扯原因

尾牙表演只有她不用！主管「眼光打量」曝超扯原因

你痛恨的香菜營養價值「比蘋果番茄威」！　　

你痛恨的香菜營養價值「比蘋果番茄威」！　　

關鍵字：

火鍋薄荷糖糖果毛巾壓縮服務生Dcard

讀者迴響

熱門新聞

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

周杰倫首曬「高清正面全家福」絕美畫面曝光！跨年放閃昆凌

福原愛爆元旦再婚　江宏傑曬女兒照曝心聲

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

雷／《華燈》這2角色被網友狂轟！

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面