黃金級綠建築！　蘆竹一號社會住宅上樑2022年底可入住

▲蘆竹一號社會住宅上樑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「蘆竹一號社會住宅上樑典禮」1日舉行，市長鄭文燦表示，目前蘆竹區已規劃五個社宅，包括蘆竹一號、蘆竹二號、蘆竹宏華段、蘆竹大興段，以及桃園捷運A10山鼻站未來也將規劃山鼻一號社宅，明（2022）年底桃園將有超過4,000戶社會住宅落成，因此蘆竹一號社宅將導入市府今年成立的「桃園市社會住宅服務中心」負責管理。

鄭市長表示，蘆竹一號社宅以仿清水混凝土為主要建材興建，提供一棟2層、二棟11層共計114戶住宅單元，一房型及二房型分別提供約2.4及3.6坪大坪數陽台，同時依需求設置熱水器及曬衣架，衣櫃、浴室洗手台等空間也加大處理，預計明年7月完工，年底即可入住。

而蘆竹一號社宅1樓也設置閱覽室及韻律教室等多功能社區空間，地下停車場提供62輛汽車位、120輛機車位，不但鄰近大竹國小、大竹國中、二二八紀念公園，未來竣工後將有居家托育服務中心及庇護工場進駐，期盼年輕家庭能就近得到服務，打造生活機能完善的社會住宅。

▲住宅發展處長莊敬權表示，蘆竹一號社宅建築標章認證將取得黃金級綠建築。（圖／市府提供）

鄭市長也說明，社宅申請對象以「六成一般戶、四成政策戶」為原則，承租期限以3年為一期，承租人於租賃期限屆滿時仍符合承租資格者，得申請續約一次，合計租期最長不得超過6年；社宅租金採分級租金制，以家庭成員每人每月平均所得區分5個等級，未來將持續推動社會住宅，建立樂活共享社區。

住宅發展處長莊敬權表示，蘆竹一號社宅位於大竹路生活圈中心，建築標章認證將取得黃金級綠建築、銅級智慧建築、耐震標章、無障礙住宅標章、住宅性能評估等。此外，今年10月市府成立之法人機構「桃園市社會住宅服務中心」，運用專屬「智慧社宅APP」，可以提供電子鎖、線上報修等服務，目前已接軌中路一路等4處共1,153戶社會住宅營運。