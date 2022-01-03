10本「投資理財書」2022必入手！股神巴菲特也讀，提早財富自由

文／職場人

前陣子職場人分享了「2021心理勵志暢銷榜TOP10：看見自我、溝通能力是世代所需？」，今日編輯繼續幫職場人整理2021年「投資理財書籍Top10」，快來看看你讀了幾本吧！

投資理財暢銷榜Top10：《圖解第一次買股票就上手》

在這微利時代，如何以有限的薪資滾動更大的財富？投資理財暢銷榜單第10名是《圖解第一次買股票就上手》，專為台灣股票市場量身訂做，教你如何判斷最適宜的標的，又該如何安全操作，以達最佳效益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投資理財暢銷榜Top9：《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》

投資理財暢銷榜單第9名是《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》，可是橫掃各大排行榜、熱銷百萬本的理財書籍，讓職場人知道投資理財成功的關鍵，不在IQ，也不在EQ，而是在學校從來不教的FQ！由超人氣投資理財Youtuber柴鼠兄弟所撰寫，他們擅長將難懂的理財術語化繁為簡，教大家投資新手必須牢記的注意事項，讓低薪族靠理財加薪、月光族存到第一桶金、小資族變更優渥！

投資理財暢銷榜Top8：《抓住K線 獲利無限》

投資理財暢銷榜單第8名是《抓住K線 獲利無限》，作者繼《抓住飆股輕鬆賺》和《抓住線圖 股民變股神》兩本暢銷書後，本書將分享了「飆股戰法」及「目標管理操盤法」，達到每年看圖選股賺1倍的目標。

投資理財暢銷榜Top7：《社畜的財務自由計畫》

很多人想要投資股票，卻拿沒有本金當藉口，遲遲不開始投資。投資理財暢銷榜單第7名是《社畜的財務自由計畫》，作者分享透過小額投資，慢慢訓練自己的投資能力，比如不要長線投資、找上散戶的情報都是垃圾、找出五天內就能一決勝負的股票，這些才是小資上班族的致勝之道！

投資理財暢銷榜Top6：《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》

賺了一輩子的錢，卻存不到養老金？投資理財暢銷榜單第6名是《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》，很多人離開學校之後就不看任何的書，也不肯上任何的課，只是看看新聞報導，就以為自己已經知道了天下事，其實都留在表層。理財實在不難，最基礎的定義就是掌握你現有的錢財並且做分配，世界上唯一的聚寶盆就是學會「理財」＋「洞澈投資」＋「看中長期效果這件事」。

投資理財暢銷榜Top5：《抓住飆股輕鬆賺》

投資理財暢銷榜單第5名是《抓住飆股輕鬆賺》，作者和前述所說的《抓住K線 獲利無限》為同一人，這本書詳述同一K線處於不同位置的不同意義，還有圖解說明切線的趨勢變化、支撐壓力應用及9種價量關係組合，如果已經踏入投資市場已久卻遲遲還未獲利，這本書或許可以幫助到你。

投資理財暢銷榜Top4：《富爸爸，窮爸爸》

投資理財暢銷榜單第4名是《富爸爸，窮爸爸》，書中會教職場人「如果你想致富，就需要學習財務知識」方法，例如：先明白為何富人不為錢工作、懂得資產與負債的差異、瞭解市場及法律；或是從根本開始改變，好比說除了勤奮努力之外，持續打造你的資產，或是克服對金錢的恐懼與懶惰，打造富人的腦袋。這本書已經暢銷將近20年，可說是投資入門課第一章節呢！

投資理財暢銷榜Top3：《灰階思考》

投資理財暢銷榜單第3名是《灰階思考》，為Podcast冠軍節目《股癌》製作人謝孟恭首本力作，這時代不缺資訊而是判讀力，想要在投資市場生存你需要的是一整個工具箱，如果妞妞們不習慣聽Podcast的話，可以藉由這本書的整理獲取投資觀念。

投資理財暢銷榜Top2：《致富心態》

投資理財暢銷榜單第2名是《致富心態》，書裡分享許多短篇的理財故事，探討人們思考金錢的方式並傳授致富技巧，像是巴菲特成為億萬富翁的真正理由、致富與守財是兩種不同的技巧、長尾效應與複利效果的威力等，防疫期間學習理財、進修也是好投資的一種！

投資理財暢銷榜Top1：《投資最重要的事》

投資理財暢銷榜單第1名是《投資最重要的事》，是一本股神巴菲特也讀了2遍的書，書裡記載了傳奇大師精鍊投資最重要的事，還有4位頂尖投資專家評注筆記，無論是理財入門者還是投資老手，都能從中找出自己的致勝方法！

上述關於投資理財暢銷榜的前10名分享給職場人，如果還沒閱讀過這些書籍的人，可以趁著2022新年入手一本，為自己的財富自由儘早做規劃吧！

Source：博客來

【延伸閱讀】

摘下「窮忙濾鏡」6步驟調整行事節奏，掌握工作主導權！

「忙碌上癮症」10個問題自我檢測，4招避免慣性慌亂！



本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！