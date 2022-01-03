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10本「心理勵志書」讓你看見自我！過度努力是一種自我耗損與傷害

文／職場人

職場人2021年總共閱讀了多少本書呢？近期博客來也釋出2021年「心理勵志暢銷書榜TOP10」，其中比較多是強調「看見自我」為主題，探討如何從自己並不完美的人格特質中，肯定自己的價值。另外，隨著社群世代溝通媒介不斷改變，「溝通能力」與「人際關係」似乎也是普遍大家面臨的問題，職場人一起來看看今年的榜單吧！

心理勵志暢銷書榜Top10：《好好生活 慢慢相遇》

2021心理勵志暢銷書排行榜Top10為《好好生活 慢慢相遇：30歲，想把溫柔留給自己》，上一次「真正感到快樂」是什麼時候？是否有留一些時間給自己？這本書獻給受了傷卻不敢討拍的你，在這疫情時代透過本書給予自己一個被理解的契機，或是一個被療癒的瞬間吧！

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心理勵志暢銷書榜Top9：《刻意練習》

2021心理勵志暢銷書排行榜Top9為《刻意練習》，天才與庸才之間的差別不在基因、不在天份，而在「刻意練習」，善用大腦和身體的適應力，每個人都能改善技能，甚至創造出你本來以為自己沒有的能力，達到顛峰表現。

心理勵志暢銷書榜Top8：《這世界很煩，但你要很可愛》

2021心理勵志暢銷書排行榜Top8為《這世界很煩，但你要很可愛》，這本書已經連續多次榮登暢銷榜單，由27位人生過來人，分享過去成長試煉所悟出的道理。大家都知道人生並不完美，唯有擺好姿態才能面對挑戰，「只有你不斷強大，世界才能柔軟。只有你可愛，這世界才能變得更可愛。」本書推薦給平時壓抑許久的職場人，適時的怒吼、爆炸才是你最可愛的樣子！

心理勵志暢銷書榜Top7：《你可以生氣，但不要越想越氣》

職場人是否也有過被同事說「你怎麼連這個也不知道」情緒就上來的經驗？2021心理勵志暢銷書排行榜Top7為《你可以生氣，但不要越想越氣》，情緒是人類最自然的防衛反應，遇到不合理的對待當然可以生氣，但不要掉進「情緒化思考」的陷阱，讓自己越「想」越氣。

心理勵志暢銷書榜Top6《火來了，快跑》

2021心理勵志暢銷書排行榜Top6為《火來了，快跑》，由說書YouTuber「NeKo嗚喵」所著，攝氏1,000度的高溫火化爐，不為人知的「後台」世界，故事筆法平易近人，每一篇故事就像是一篇日記、一種溫柔的提醒，令人意猶未盡。

心理勵志暢銷書榜Top5：《在不完美的生活裡，找到完整的自己》

2021心理勵志暢銷書排行榜Top5為艾爾文勵志作品《在不完美的生活裡，找到完整的自己》，「完整的自己，來自我們接納全部的自己......」，職場人也常為了追求完美而失去自我嗎？又或者，因為太過善良而失去界線、害怕失敗總停在起點、處於低潮而失去力氣，儘管生活處處不順遂，但努力並不會背叛人，它走不快，但早晚會跟上。

心理勵志暢銷書榜Top4：《我想跟你好好說話》

主管與下屬、同事間、團隊中，這些場合到底該如何「好好說話」？2021心理勵志暢銷書排行榜Top4為《我想跟你好好說話》，6堂「非暴力溝通」入門課，用真實故事幫助你找到生活中的美好語言。

心理勵志暢銷書榜Top3：《一個人，你也要活得晴空萬里》

2021心理勵志暢銷書排行榜Top3為《一個人，你也要活得晴空萬里》，這本書特別推薦給「一個人」的你，如果職場人也常常感到孤單、對生活沒有目標，或許一個人的時刻可以讀讀這本書，作者用42個相信幸福的理由＋5個正在前進的真實故事告訴你：一個人並不可憐，而是沈澱智慧、走向幸福的契機。

心理勵志暢銷書榜Top2：《被討厭的勇氣》

2021心理勵志暢銷書排行榜Top2為《被討厭的勇氣》，對一成不變的日常有點乏味？常常覺得莫名心情低落嗎？以「為什麼人們一直無法改變」、「為什麼自卑感總是揮之不去」、「為什麼我們總是活在別人的期待之下」等問題開始思辨，也許問題不是這個世界而是自己本身……，藉由這本書找到自己糾結的痛點吧！

心理勵志暢銷書榜Top1：《過度努力》

2021心理勵志暢銷書排行榜Top1為《過度努力：每個「過度」，都是傷的證明》，總是汲汲營營地往前衝，深怕一停下來就會被人超越？「每一個過度努力的人，都是把傷藏得很深、藏得很好的大人。」作者分享了8個真實生命故事，溫柔地提醒職場人：過度努力是一種自我耗損與傷害，當你相信自己夠好，你就不用向這個世界證明什麼！

上述2021年「心理勵志暢銷書榜榜TOP10」分享給大家，各位職場人已經閱讀過哪幾本了呢？想獲得更多職場訊息歡迎追蹤職場人Instagram

Source：博客來 

【延伸閱讀】

博客來2020年度閱讀暢銷榜Top10，書單還沒想好就看這裡！

博客來2020各縣市的買書型態：北部愛商業理財、南部重生活美感

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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