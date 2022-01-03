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長榮年終40個月別只顧著羨慕！「6招年終獎金養錢術」讓財富加倍奉還

文／職場人

相信職場人應該已經被「長榮海運年終豪灑40個月」的新聞洗版一輪，因為疫情影響，不少行業都在「抗疫」中一蹶不振，而長榮海運卻特例地賺逾2,000億元，真是羨煞不少人！面對年末即將來臨的各種績效考核、年終發放，職場人已經規劃好如何使用年終獎金了嗎？下列分享「6招年終獎金養錢術」，即使我們沒有200萬元進帳，還是可以用小錢複利，讓財富加倍進口袋！

年終獎金養錢術1：預留過年支出，例如：紅包、聚會餐費

▲年終獎金養錢術學起來。（圖／pixabay，下同）

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第1個年終獎金養成術為「預留過年支出」，年終獎金對職場人來說是薪資以外的一筆收入，許多人一拿到就會毫無節制或無意識地用完，導致即使年終再多好像也沒有因此變得富有，在拿到年終獎金後第一件事絕對要先預留「過年支出」，因為年節避免不了各種聚會場合及包紅包環節，所以一定要先預留這筆支出，避免花完年終又多了一額外筆開銷。

年終獎金養錢術2：預留緊急預備金、固定開銷費

第2個年終獎金養成術為「預留緊急預備金」，除了預留過年這種特殊場合的額外支出之外，職場人也可以檢視去年一整年度的開銷，有哪些是每年都會有「固定支出」，比如：納稅、保險、孝親費、育兒費等，可以先為這些開銷預留一筆錢。另外，也可先預留3-6個月的生活緊急預備金，若日後有轉職或其他金錢需求就可以備用。

年終獎金養錢術3：償還債務

第3個年終獎金養成術為「償還債務」，不少專家建議拿到年終獎金第一件事其實最該做的不是犒賞花費，而是先把債務還清，比如學貸、房貸、車貸、卡債等，因為隨著時間拉長利息累積也會愈來愈多，無疑也是一種不必要的花費，如果年終獎金還滿豐厚的話，建議職場人可以先償還一部分的債款，減輕每個月的債務壓力。

年終獎金養錢術4：投資市場再加碼

第4個年終獎金養成術為「投資市場再加碼」，預留好緊急預備金和償還部分債務之後，剩餘的錢職場人可以再劃分成儲蓄、投資理財費、生活加碼費等，儲蓄的部分就是存起來完全不動，而投資理財的部分則是可以加碼進場，比如每月零股的定期定額金額調高，或是股票買賣金額增加等，建議儲蓄和投資理財的部分可以各撥20%～40%的比例，讓小錢複利，也讓這筆年終獎金生財！

年終獎金養錢術5：投資自己做新規劃

延伸上段所說，除了撥一筆儲蓄和投資理財費用之外，剩下的錢就可以作為生活費的加碼金（開心），不過這筆錢也不是隨心所欲地花，第5個年終獎金養成術「投資自己做新規劃」推薦給各位職場人，可以採各50%的比例，再將可以運用的錢去劃分項目，比如在新的一年要進修學習新語言、新的專業技能，或是培養新興趣、上健身房都是不錯的投資哦！

年終獎金養錢術6：給自己一份犒賞紅包

最後，第6個年終獎金養成術是「給自己一份犒賞紅包」，工作辛苦一整年，在年末時節必須要給自己一份慰勞啊！！扣除掉上述的過年支出、緊急備用金、儲蓄及投資理財費後，剩下的錢職場人可以用來規劃輕旅行、吃一頓平常捨不得花費的大餐，又或者買一份禮物獎賞自己，並告訴自己：「2022年也要繼續加油，開心工作哦！」

【延伸閱讀】

新年除穢＆求錢母必知8件事，刷馬桶帶來工作運？｜《職場N個碴》

年末考核＆過年親戚大作戰！巫秀陽導演親授「過關斬將法」！｜《職場N個碴》

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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