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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲府外獨站40分　黃暐瀚指出一關鍵：顯然不是刻意「罰站」

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲昨受邀參與元旦升旗，柯文哲在工作人員引導下，先至現場站定位，然而當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，被形容「柯總統閱兵」，引發爭議。資深媒體人黃暐瀚表示，看當天的直播畫面，當三軍儀隊進場表演的時候，除了柯之外，立法院長游錫堃、監察院長陳菊其實也已經在場中，顯然不是刻意罰站柯文哲。

對於柯文哲在府外「罰站」爭議，總統府發言人張惇涵解釋，五院院長當時已就定位，而柯市長身旁的空位，是留給主辦單位5大醫事團體代表；這些代表是在06：20左右，與總統、副總統一起至現場就位。

黃暐瀚指出，看到柯文哲在總統府前被「罰站」，支持者們應該都很不是滋味。首都市長被羞辱當然不應該，「問題是，柯文哲是被『羞辱』了嗎？」

黃暐瀚表示，柯文哲突兀地「獨站」場中，由於左右空蕩蕩，看來就像是被刻意惡搞，被「罰站」了。但仔細回看當天的直播畫面，當三軍儀隊進場表演的時候，除了柯文哲之外，立法院長游錫堃、監察院長陳菊，其實也已經在場中站立，顯然不是刻意「罰站」柯文哲。

對於「府內已達防疫容留人數」的解釋，黃暐瀚指出，這也算瞎話，總統府那麼大，先安排一個空間給貴賓，絕對不是問題，一早清晨五點多，天氣寒冷，包括游錫堃、陳菊跟柯文哲，都應該與其他的貴賓一樣先入府休息，再伺機入場，「就事論事，沒那麼困難。」

對於元旦典禮位置安排，總統府發言人張惇涵說明，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員，因此，基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位。

張惇涵表示，還原昨天的狀況，總統府貴賓證上通知貴賓到場的時間為05：50前，柯市長抵達總統府的時間約為05：37。其他重要貴賓，例如：參謀總長陳寶餘於05：30左右即已抵達，陳菊是於05：39抵達，游錫堃則於05：46抵達，隨即皆由工作人員引導至活動現場就定位。

張惇涵說明，至於大家所看到的，柯文哲身邊都是空位的畫面，這是因為安排站位在柯市長身旁的貴賓，是主辦單位5大醫事團體代表；而這些代表是在06：20左右，與總統、副總統一起至現場就位。

張惇涵解釋，還原現場，在06：03三軍儀隊操演時，除了總統、副總統及主辦單位5大醫事團體代表以外，其他已經到場的重要貴賓，都已在現場站定位，盼各界不要誤解。

張惇涵強調，對於重要貴賓蒞臨國家重大慶典，總統府皆由衷感謝並予以接待，不會有所謂的政治考量，「若活動安排有不周延之處，總統府願再次表達，希望柯市長能夠諒解。總統府感謝柯市長昨日的出席，並感謝北市府各單位辛苦的工作人員，對於總統府元旦升旗典禮的支援協助。」

▼元旦升旗人員配置。（圖／總統府提供）

▲▼元旦升旗人員配置。（圖／總統府提供）

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