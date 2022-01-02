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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

找企業捐款改建壽山動物園挨轟　天龍國心態！綠議員反批護高市

▼高▲雄市長陳其邁答覆高雄市議員黃文益質詢議題。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲議員黃文益質詢議題。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市尋求企業支持改建壽山動物園，與前北市府接受捐建貓熊館一樣，資金來自民間，卻反被指引例失當。高雄市議會民進黨團幹事長黃文益批評又是天龍國心態、烏賊戰術、雙重標準，並質疑北市府的貓熊館是企業主動提案捐贈？北市府是建設案配角？

高市府改建動物園經費近日被拿來大做文章，台北市長柯文哲還酸言酸語，黃文益繼昨天反擊柯文哲最沒有資格說三道四，因為台北市面積是高雄的1/10，人口數也不及高雄市，卻拿到比高雄多近百億元的統籌稅款，不應再有天龍國心態。

黃文益今天再指出，企業捐助壽山動物園案有前例可循，北市府前市長馬英九執政時有新光集團捐3.1億元建「貓熊館」給台北市立動物園等 ; 但是面對壽山捐建案卻又說高雄市引例失當 「貓熊館」是企業主動贊助。

黃文益質疑北市府居心？不敢承認高雄市企業贊助和台北市一樣是合法、一樣的標準？他反問北市府什麼叫做主動？難道是新光集團主動提建設案？台北市政府變成建設案的配角？

他抨擊又是天龍國心態，永遠兩套標準，只有台北市可以有企業捐助，其他城市都不可以合法的捐助？壽山改建案屢遭國民黨議員扯建設後腿，質疑是為了要救中二選區國民黨立委候選人顏寬恆選情的烏賊戰術？不惜破壞高雄市的發展？

黃文益支持用高標準檢視高市府的建設成果，籲勿污名化企業及高市府，更不應該染黑一塊完好的白布！

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