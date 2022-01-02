不加敬語＋端碗扒飯！熱戀妹慘被韓國男友「怒甩巴掌」　網掀論戰

▲一名女子到韓國的男友家跨年，卻因文化差異引發男友媽媽不滿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

異國戀雖然看似浪漫，但因為雙方文化背景差異，甚至是觀念分歧，經常出現維繫不易的狀況。一名男網友表示，他的姊姊日前到韓國男友家跨年，不料卻因「端碗扒飯」引發男友媽媽不滿，甚至被要求跟男友講話時必須要加敬語，而男友不僅沒幫忙緩頰，還出手打了她一巴掌，讓原PO得知後瞬間氣炸。文章一出，馬上引發熱議。

一名男網友今（2日）在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他的姊姊昨晚在韓國跟男友跨年時不幸遭家暴，事件起因竟只是因為姊姊吃飯時端碗用筷子扒飯，引發男方媽媽不滿，而男友媽甚至還要求姐姐跟他兒子說話時要加敬語，「不然她會不爽」。

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▲男友媽要求女子說話時要加敬語。（示意圖／CFP）

原PO接著表示，姊姊男友見狀後，不僅沒幫忙緩解氣氛，反倒還直接在餐桌上賞了姊姊一巴掌給媽媽看，事後再向姊姊道歉，讓他氣炸怒轟「吃飯端碗拿筷子是不爽X小？加敬語？加敬語？加敬語又是X小？」

文章一曝光，許多網友紛紛看傻怒批，「什麼東西！你姐就算不懂國情她男友也沒必要動手吧」、「好可怕還不趕快逃，結婚打更慘吧」、「婚前就打人的，這種婚後家暴一定很嚴重，可以用說的沒必要動手動腳」、「只是個男朋友，跟他客氣什麼又還沒結婚」、「婚前家暴以後會更嚴重，建議分手」、「風俗文化再不同也不能動手呀」。

不過也有網友指出，「入境隨俗啊，既然是自己選的要尊重他們的文化禮儀」、「韓國的吃飯禮儀的確是口就碗吃飯，入鄉隨俗尊重當地文化」、「有聽過入境隨俗嗎？雖然男方媽媽過頭了，但基本禮儀還是要有」、「韓國文化請自行了解，手拿碗吃飯，有一說像乞丐，不說敬語不禮貌，因為非我國語言無法體會，但看過韓劇，敬語在他們生活中是很重要的事」。

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