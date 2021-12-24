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天堂W玩家逾10萬帳號遭鎖惹議　消保處跨國協調結果曝光

▲知名遊戲公司突襲鎖帳，受害玩家向市議員黃敬平陳情並舉行說明會。（圖／記者楊淑媛攝）

▲消保處指經過跨國協調，韓商NCsoft仍不願解除玩家在《天堂W》帳號封鎖或退還儲值金額；圖為日前受害玩家舉行說明會。（圖／記者楊淑媛攝）

記者許敏溶／台北報導

韓商NCsoft直營的熱門線上遊戲《天堂W》，今年11月公開營運，卻在12月1日以違反遊戲規則為由，永久封鎖包括台灣玩家在內的12萬個帳號，各縣市政府收到到超過500件申訴案，行政院消保處今（24日）指出，經過與韓國消費者院（KCA）進行協調，NCsoft態度堅決，不同意解除對玩家的帳號封鎖或退還儲值金額，消費者如果仍要主張權利，可權衡得失，循司法途徑救濟。

韓國遊戲大廠NCSoft 公司，在本月初將《天堂W》遊戲大量帳號停權，包括台灣玩家在內的12萬個帳號被永久封鎖，引發玩家群情激憤，對NCSoft台灣子公司「吉恩立數位科技公司」提出消費申訴超過5百件，根據行政院消保處統計，各縣市政府迄今收到超過551件申訴案。

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行政院消保處後來與同樣為韓國消保官方單位「韓國消費者院」進行協調，消保處表示，在得知這件跨境消費爭議後，第一時間透過台韓間消保合作機制，商請KCA協調NCsoft作出回應。

不過，消保處指出，根據日前KCA回應，NCsoft認為，依據該款遊戲條款，如偵測到玩家使用巨集或其他違規程式，遊戲帳號就會遭到封鎖，且不得主張追償相關損失。NCsoft在11月底展開行動，永久封鎖違規帳號，實施範圍不僅限於台灣，也包括其他國家，而KCA雖請NCsoft提出玩家違規佐證，但該公司以業務機密為由，拒絕透露違規細節，至於請其考慮解除玩家帳號封鎖或退還儲值金額等訴求，該公司仍堅持立場不同意。

消保處表示，根據KCA說法，KCA並非執法機關，而是調解機構，無法強制業者提供遊戲紀錄，除非有具體證據證明該公司有不當行為，否則NCsoft不太可能改變立場，KCA也遺憾表示，並未握有這類證據。

消保處指出，NCsoft為韓國業者，我國網路遊戲主管機關沒有管轄權，無法依消費者保護法規定進行消費爭議處理程序，雖全力透過跨國機制協調，可惜無法獲到可接受結果，消費者若仍然要主張相關權利，可權衡得失，循司法途徑救濟。

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