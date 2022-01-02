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南消恭請祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境　齊力推廣防火防災

▲台南市消防局第七大隊在2022年開春之際，盛大舉辦恭請台灣祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境活動。

▲台南市消防局第七大隊在2022年開春之際，盛大舉辦恭請台灣祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊在2022年開春之際，盛大舉辦恭請台灣祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境活動，齊心合力推廣防火防災宣導。

▲台南市消防局第七大隊在2022年開春之際，盛大舉辦恭請台灣祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境活動。

2日上午由第七大隊警義消、婦女防火宣導中隊、消防之友會第七辦事處、中華民國CRC美式大型重機運動協會台南分會府頭幫、女十字軍車隊等單位，甚至日本群馬縣水上町政府台灣事務局長阿部真行等人也一起參與，總計280人共同從台臺灣祀典武廟將「火德星君」請出，並由警義消人員扛著神轎繞境祈福、祈求轄內免於祝融之災，並向市民宣導防火防災意識。

▲台南市消防局第七大隊在2022年開春之際，盛大舉辦恭請台灣祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境活動。

本次的祈福繞境，由消防局長李明峯親自率第七大隊警義消人員祭祀，祀典武廟主委林培火及廟方各委員陪同，消防局專門委員林謙哲、第七大隊長黃輝林、消友會第七辦事處長陳建翰、義消第七大隊長羅德春、顧問團長曾志耀等各級幹部掌轎與護轎，從祀典武廟出發，沿民權路、東門圓環、大同路、健康路、南門路，最後到消防局第七大隊部駐駕祭拜，遶境過程中第七大隊警消、義消及婦宣隊沿途發放紅包，藉此推廣住宅用火災警報器、強化防火避難逃生教育、瓦斯鋼瓶一氧化碳防範、地震逃生觀念及CPR急救重要性等宣導，期許提升市民防火防災的正確觀念。

▲台南市消防局第七大隊在2022年開春之際，盛大舉辦恭請台灣祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境活動。

第七大隊長黃輝林表示，火德星君掌管火的事務，是火神也是消防人員的守護神，消防燈籠活動在台南市長黃偉哲、台灣祀典武廟主委林培火與消防局長李明峯的大力支持外，今年日本群馬縣也共同參與交流，台灣祀典武廟的火德星君目前駐駕在第七大隊部，開啟1月19日點燈儀式序幕，於1月19日當天再移駕至中正分隊辦理消防燈籠點燈儀式。

▲台南市消防局第七大隊在2022年開春之際，盛大舉辦恭請台灣祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境活動。▲台南市消防局第七大隊在2022年開春之際，盛大舉辦恭請台灣祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境活動。

消防燈籠的吊掛作業也正在如火如荼的進行，請市民朋友期待中正分隊和台灣祀典武廟燈籠懸掛的美景，第七大隊預計1月11日晚上進行燈籠網路直播並有準備精美小禮物，請大家隨時關注「台南市政府消防局第七救災救護大隊FB粉絲專頁」獲得第一手消息。

▲台南市消防局第七大隊在2022年開春之際，盛大舉辦恭請台灣祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境活動。

消防局第七大隊在呼籲市民朋友，近期天氣仍寒冷，平時居家環境應維持通風，防範一氧化碳中毒，另請留意用火安全，降低火災發生，珍惜消防救護資源，共建安全城市的居家環境。

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