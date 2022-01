南非議會大樓失火！屋頂狂燒畫面曝　消防員：牆壁有裂縫恐坍塌

▲南非議會大樓失火。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

位在南非開普敦(Cape Town)的議會大樓在當地時間2日清晨傳出火警,從推特曝光的影片可以看到,大樓屋頂不斷竄出火苗,冒出滾滾黑煙。當地消防員表示,屋頂牆壁已出現裂縫,可能有坍塌危險,火勢目前還未受到控制。

根據路透社、法新社等外媒報導,位於開普敦的南非議會大廈在當地時間1日清晨5時30分左右發生火警,大樓屋頂不斷竄出火苗,數公里外就能看到大量濃煙。開普敦消防局發言人卡萊斯(Jermaine Carelse)表示,「屋頂上的瀝青正在融化,溫度相當高,部分牆壁出現裂縫,可能有坍塌危險。」

目前火勢尚未得到控制,大批消防人員已前往灌救,現階段也不確定是否有人員受困,詳細火災發生原因也還沒有得到確認。

