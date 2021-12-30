太陽能也會失火！花蓮民宅變電控制箱冒煙　電線短路險釀災

▲▼裝設於民宅頂樓太陽能變電控制箱，因電源線故障冒煙起火燃燒。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮光復鄉發生一起建築物火災，消防局接獲民眾報案稱家中頂樓變電控制箱冒出黑煙，消防局獲報後立即派遣臨近消防分隊到場進行搶救，搶救人員到達時僅建築物頂樓裝設之變電控制箱內部受火燒損，幸無造成人員傷亡。





經火調人員現場勘查發現，起火燒損物為頂樓裝設之太陽能變電控制箱，其外觀尚保持完好，僅內部電線連接座有受火燒熔現象，係因控制箱內電線連接座及其電源線故障而短路所致。





近年來綠色潔淨能源為各國努力的目標，太陽能光電設備亦逐漸融入你我生活之中，在太陽能發電普及的趨勢下，亦傳出不少火災案例，而大多係發生在太陽能板電源線至變流器之間，該處流經為高電壓高安培之直流電，本就具有一定之危險性，如遇有其他因素造成該設備異常，則可能造成故障甚至起火。



有鑑於此，消防局局長林文瑞呼籲，太陽能光電設備係屬綠色潔淨能源，然其技術及設備之特殊性，於設計、製造及施工等均需由專業之廠商人員為之，並應有專人定期維護檢視，場所使用人員亦需由業者提供簡易之教育訓練，了解如何檢查及應變，方能維護自身之生命財產安全。