台南推機車定檢E化通知　中華醫科大第一名

▲台南推機車定檢E化通知，中華醫事科技大學積極響應，獲推廣第一名，台南市長黃偉哲表揚，中華醫事科大校長孫逸民（右）在環保局長謝世傑陪同受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

機車出廠滿5年須定期接受排氣檢測，現代人人手一機，台南市環保局大力推動定檢E化通知，邀全市大專院校協助推廣，中華醫事科技大學積極響應，2021年1年來全校師生已有近3千筆機車資料登入定檢E化系統，高居第一。

環保署規範機車排氣定檢，目的在提醒車主注重保養，以免排放的廢氣影響空氣品質。逾期1個月未驗罰500元，逾期6個月罰3千元，一再不理會者將「註銷牌照」。各地環保局長期以來均以紙本寄送定檢通知，台南市環保局2020年開始推動簡訊通知，讓通知更有效率，2021年來已有7.7萬筆資料加入簡訊通知系統。

為推動車主參與簡訊通知，環保局多方推廣，有鑑大學生族群多以機車代步，即鎖定大學生為對象，多次走訪轄內12所公私立大專校院，請校方協助宣導定檢E化通知之諸多優點。

環保局表示，中華醫事科技大學校內學生約8千7百人，校方認為定檢E化通知對機車族極為正面，大力協助宣導與推廣，至2021年年底已有3千3百筆資料參與定檢E化通知，比例達1/3以上。

市長黃偉哲表示，大學生族群屬於機車首購族群，為維護空氣品質，鼓勵大學生淘汰家中老舊機車，優先換購低污染車輛，於2022年1月10日前（含）完成申請程序，最高可享3.2萬元補助金。若在台南購物節期間，於營業登記為台南區域內車行消費，憑購車發票最高可用500組抽獎序號參與抽獎活動！

環保局長謝世傑指出，「台南市環境保護局機車定期檢驗簡訊通知系統」 （網址:https://web2.envimac.com.tw/dsms/RegData），凡車輛設籍臺南市的民眾，只要登記手機號碼及車牌，即會在每年應定檢時間收到簡訊通知，請機車族號召機車族踴躍上網登記，避免未收到紙本通知，疏忽未定檢而受罰。