0°C下冬泳！比基尼辣妹火辣濕身迎2022　他只穿一條泳褲勇跳冰湖

▲不少民眾都喜歡在元旦以冬泳的形式來迎接新年。此為示意圖。(組圖/翻攝自IG/yetilife.ca、siya_link)

記者葉睿涵/綜合報導

不少國家的民眾都有元旦在寒冷海水中暢遊一番的傳統,儘管2021年歐美多國都因為疫情嚴重取消了冬游活動,但2022年又有眾多活動復辦,也因此吸引了許多愛好者前去共襄盛舉,甚至還有網友即使冬泳被取消,仍堅持自行到海灘或在家中浴缸泡冰水,只為了延續新年的傳統習俗。

▲美國康尼島復辦北極熊冬泳活動,吸引了不少人參加。(圖/翻攝自Coney Island Polar Bear Club官網)

美國康尼島(Coney Island)今年1月1日再度舉辦了一年一度的北極熊冬泳活動(New Year’s Day Polar Bear Plunge),還附設了全天派對讓參與者可以在現場狂歡。從現場畫面來看,活動吸引了不少辣妹參加,大家都不畏寒風,穿著清涼的比基尼戲水。

▲德國漢諾威1日在攝氏5度的寒冬中舉行了裸泳活動。(圖/達志影像/美聯社))

類似的元旦冬泳活動也出現在不少國家,德國漢諾威1日也舉行了第7屆的新年裸泳活動,10多名男女在攝氏5度的寒冬下,光著身子跳進了松嫩湖(Sonnensee)中,儘管冷得瑟瑟發抖,卻依舊帶著燦爛的笑容微笑迎接2022的到來。另外,柏林海豹游泳俱樂部的成員也身著奇裝異服,涉水進入奧蘭克湖(Orankesee)慶祝新年。

▲加拿大的北極熊冬泳比賽被腰斬,但仍有不少民眾自行到海邊戲水慶新年。(圖/達志影像/美聯社))

儘管加拿大卑詩省之前已宣布,今年元旦的北極熊冬泳比賽因疫情暫停舉辦,不過卻有不少民眾自行前往海灘,或在家中浴缸泡冷水,並上傳至網路,與眾多網友一起慶新年。活動發起人凱爾索爾(Chris Kelsall)表示,「線上北極熊冬泳可以讓我們在不受疫情干擾的情況下,洗去過去一年,並開心迎接嶄新一年。」

Photos from today’s 2022 Happy New Year’s Polar Bear Dip at Kitsilano beach with Tilman! Despite the ice & snow, it was a fairly mild -2 or so.

Great way to start 2022! #polarbeardip2022 #vanpolarbearswim #kitsilanobeach #vancouver #westvanruncrew #thesweatlife #happynewyear pic.twitter.com/Z4mBiioeyQ