0°C下冬泳！比基尼辣妹火辣濕身迎2022　他只穿一條泳褲勇跳冰湖

▲不少民眾都喜歡在元旦以冬泳的形式來迎接新年。此為示意圖。（組圖／翻攝自IG／yetilife.ca、siya_link）

記者葉睿涵／綜合報導

不少國家的民眾都有元旦在寒冷海水中暢遊一番的傳統，儘管2021年歐美多國都因為疫情嚴重取消了冬游活動，但2022年又有眾多活動復辦，也因此吸引了許多愛好者前去共襄盛舉，甚至還有網友即使冬泳被取消，仍堅持自行到海灘或在家中浴缸泡冰水，只為了延續新年的傳統習俗。

▲美國康尼島復辦北極熊冬泳活動，吸引了不少人參加。（圖／翻攝自Coney Island Polar Bear Club官網）

美國康尼島（Coney Island）今年1月1日再度舉辦了一年一度的北極熊冬泳活動（New Year’s Day Polar Bear Plunge），還附設了全天派對讓參與者可以在現場狂歡。從現場畫面來看，活動吸引了不少辣妹參加，大家都不畏寒風，穿著清涼的比基尼戲水。

▲德國漢諾威1日在攝氏5度的寒冬中舉行了裸泳活動。（圖／達志影像／美聯社））

類似的元旦冬泳活動也出現在不少國家，德國漢諾威1日也舉行了第7屆的新年裸泳活動，10多名男女在攝氏5度的寒冬下，光著身子跳進了松嫩湖（Sonnensee）中，儘管冷得瑟瑟發抖，卻依舊帶著燦爛的笑容微笑迎接2022的到來。另外，柏林海豹游泳俱樂部的成員也身著奇裝異服，涉水進入奧蘭克湖（Orankesee）慶祝新年。

▲加拿大的北極熊冬泳比賽被腰斬，但仍有不少民眾自行到海邊戲水慶新年。（圖／達志影像／美聯社））

儘管加拿大卑詩省之前已宣布，今年元旦的北極熊冬泳比賽因疫情暫停舉辦，不過卻有不少民眾自行前往海灘，或在家中浴缸泡冷水，並上傳至網路，與眾多網友一起慶新年。活動發起人凱爾索爾（Chris Kelsall）表示，「線上北極熊冬泳可以讓我們在不受疫情干擾的情況下，洗去過去一年，並開心迎接嶄新一年。」

Photos from today’s 2022 Happy New Year’s Polar Bear Dip at Kitsilano beach with Tilman! Despite the ice & snow, it was a fairly mild -2 or so.

Great way to start 2022! #polarbeardip2022 #vanpolarbearswim #kitsilanobeach #vancouver #westvanruncrew #thesweatlife #happynewyear pic.twitter.com/Z4mBiioeyQ — Debra Kato (@debrakato) January 1, 2022

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）1日下午也在攝氏零下7度左右的天氣，只穿著一頂毛帽和泳褲，就直接跳進湖面鑿開的冰洞裡。他在網上分享照片時寫道，「有時候，你不得不跳進水里，這真的很令人振奮」，還打算以此向喜歡在主顯節（1月19日）泡冰水的俄羅斯總理普丁（Vladimir Putin）發起挑戰。

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