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為何叫做衝鋒？他好奇「衝鋒衣」在紅什麼　內行人曝1點大勝風衣

▲▼寒流 冷氣團 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣近幾年流行衝鋒衣。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者黃可昀／綜合報導

每到冬天「衝鋒衣」的銷量就會大幅增加，尤其機車族幾乎人手一件，不過有網友發現，衝鋒衣的英文根本就是一般夾克，「衝鋒衣vs風衣vs夾克，三個很像的東西差在哪裡？」

原PO在PTT指出，近期看到電視出現衝鋒衣廣告，上網搜尋發現，「衝鋒衣英文是jackets，這不就是夾克嗎？」原來衝鋒衣根本不是新產品，台灣早就有夾克這項服飾，衝鋒衣只是把夾克換個名稱重新上市，「衝鋒衣是可以衝到哪裡嗎？某些時刻可以衝第一名？」

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲衝鋒衣就是防水防風的夾克。（示意圖／記者李毓康攝）

網友點出，衝鋒衣這名稱最早是從大陸傳來，「淘寶貼牌衣」、「衝鋒衣=中國用語」、「聽過說法是因為登山最後攻頂的時候只會輕裝快速攻頂，所以穿的外套叫衝鋒衣」、「這個算外來語重新熱起來吧？十幾年前有聽過營區外面8X歲賣早餐的老芋仔把陸軍軍大衣叫做衝鋒衣過。」

內行人透露，衝鋒衣和防風外套還是有些微區別，衝鋒衣通常防水、防風，保暖度更提升，「衝鋒衣有防風防水還是有差，但就生活防水」、「風衣是風衣，防風防水才是衝鋒衣」、「一般泛指防水度600mm的成衣」、「硬殼外套（防水透氣）等於衝鋒衣」。

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