研究：Omicron輕症多　與不太侵入肺部有關

▲專家指出，Omicron病毒的感染大多集中在鼻子與喉嚨，從而減少重症機率。（圖／路透）



文／中央社

Omicron變異株為何病症可能較輕是科學家亟欲解開的謎團。最新動物研究發現相較其他變種，Omicron侵入肺部的情況較輕，感染大多集中在鼻子與喉嚨，從而減少重症機率。

「紐約時報」指出，在一些老鼠與倉鼠的試驗裡，Omicron的感染大多侷限於鼻腔、喉嚨、氣管等上呼吸道，對肺部的侵害大減，有別於原始株與先前幾個變種常造成嚴重肺炎與呼吸困難。

研究新冠病毒感染呼吸道方式的柏林衛生研究所（Berlin Institute of Health）生物資訊專家埃爾斯（Roland Eils）說：「合理來看，Omicron主要表徵為上呼吸道疾病的看法愈發明顯。」

2021年11月Omicron首度於南非現蹤後，外界目前只知道它含驚人的50多種突變，這些變異能讓病毒更易感染細胞及躲過免疫系統，但Omicron進人體後的致病性仍是個謎。

一份由美、日科學家利用倉鼠及老鼠所做的聯合研究於29日發表。研究人員讓受試鼠感染Omicron及早先的其他變種，發現感染Omicron的鼠類肺部損害較輕、體重降得較少，死亡數也較低。

科學家認為COVID-19的感染多始於口鼻，後擴散到喉嚨，輕症者大多僅止於此。重症者則是病毒侵入肺部造成嚴重損害，因為肺部的免疫細胞遇新冠病毒會過度反應，有無受感染的細胞一律消滅，引發失控的發炎，讓肺壁出現傷疤；更甚者病毒會從受損的肺部擴散到血液，引發血栓並破壞其他器官。

除美日的聯合研究，由劍橋大學病毒學家古普塔（Ravindra Gupta）所率團隊的研究發現，肺裡許多細胞表面所含的TMPRSS2蛋白，會成為病毒感染細胞的捷徑，但Omicron反倒對這種蛋白的附著不佳，使得它對肺部的感染遠不及Delta株嚴重。

另一由格拉斯哥大學團隊所做的研究也得出與古普塔團隊相同的結論。

古普塔的推論是，Omicron可能演化成專門的上呼吸道疾病，好發於鼻子與喉嚨，以便更能靠飛沫傳染找到新宿主。

不過科學界認為，早期Omicron的感染例多為年輕人，這個族群無論染上何種變異株本就不易淪為重症，Omicron的早期病例也有許多是打過疫苗或先前康復者，還不能全然斷定Omicron對年長或未打疫苗者的致病性同樣會輕微。

►法國日增23.2萬沒在怕！取消跨年煙火 人潮依舊擠爆香榭大道

►英國單日新增18.9萬確診！連續兩天創新高 專家曝：實際人數更多

►以色列出現「新冠+流感」新病毒Flurona！ 孕婦沒打疫苗確診

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》