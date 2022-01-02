你一定吃過沒看過！　專家揭仙草植株真面目：太難想像了

▲仙草桃園一號和仙草農試一號，凝膠能力高。（圖／翻攝農委會臉書，下同）



記者許展溢／台北報導

仙草在台灣隨處可吃到，通常會出現在各大甜品、飲料店，不過，仙草變身前的樣子你看過？農委會特別將仙草植株、製作成食用仙草凍，兩種照片放在一起比對，真的很難想像原本一片片綠綠的，最後可以變成塊狀的仙草。

農委會說明，仙草特性為草本植物，別名有田草、仙草凍、仙草乾、仙人草、洗草、涼粉草，葉型似薄荷，小巧翠綠、略帶絨毛，貌不驚人，卻是一味傳之久遠的鄉土飲品，深具降火氣、解熱、清血等功能。將其曬乾後拿來熬煮，便成為仙草茶，若添加太白粉使之凝結成仙草凍，更為炎夏消暑的聖品。冬季熱賣的燒仙草，則是趁其尚未凝固之際，加入紅豆、花生等配料，熱乎乎、濃稠稠，為寒冬中最好的甜品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼農委會指出，不同品種的仙草有不同特性，製作出來的食品樣態也不一樣。

農委會指出，不同品種的仙草有不同特性，製作出來的食品樣態也不一樣，如仙草桃園1號和仙草農試1號，凝膠能力高，適合做仙草凍、桃園2號香氣濃郁，則適合變成仙草茶，至於營養成分，農委會表示，含鉀、鈣、磷、鎂、錳、鐵、蛋白質、脂質、灰分、醣類。

農委會提到，目前栽培地區集中在嘉義水上、彰化二水及苗栗獅潭、三灣、新竹關西和桃園新屋等地區，其中嘉義水上所栽植品種為特有之水上種，採用種子播植，而北部地區栽培品種眾多，主要採扦插繁殖。