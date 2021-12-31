你痛恨的香菜營養價值「比蘋果番茄威」！達人推這料理+皮蛋神好吃

▲不少人討厭的香菜，其實營養價值不容小覷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

關於芫荽（香菜），有人超痛恨，但也有人好愛，農委會表示，台灣栽培香菜品種不多，不能不知道的是，富含營養價值，尤其維生素C，比蘋果多3倍，胡蘿蔔素比番茄高出10倍，達人更激推，在香菜火鍋中加皮蛋爆好吃。

農委會說明，全國香菜栽培面積305公頃，年收獲量2112公噸，主要品種為大葉與小葉品種，種植面積最大為彰化縣（188公頃） ，占全國栽培總面積65%，產地集中彰化二林、溪州及雲林西螺。

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▲皮蛋身世大解密。（圖／翻攝農委會臉書）



至於大葉與小葉品種有何區別？農委會指出，大葉品種產量多，但香味不濃，小葉則相反，味道濃郁，現在市面上已有各種香菜料理，如火鍋、飲料、蛋糕，甚至冰淇淋全都是香菜口味，達人更激推「在香菜火鍋裡+皮蛋」，超級好吃又營養。

農委會進一步指出，香菜富含營養價值，含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等，尤其是維生素C每100克高達63毫克，直接超過桃、梨和蘋果的含量，比番茄多3倍，胡蘿蔔素也比番茄、菜豆、黃瓜等高出10倍。

不過，香菜莖葉細嫩，容易枯黃、腐爛，不好保存，農委會傳授祕訣，採購時必須挑選葉片與莖部顏色翠綠，沒有損傷和病蟲害，菜梗沒有斷裂者為佳，腐爛、發黃的香菜儘量不要食用。保存部分，一般食用香菜都不會先煮過，所以好好清洗很重要，清洗整理晾乾後，裝進保鮮盒中，放進冰箱冷藏，或分裝冷凍，需要時再解凍。