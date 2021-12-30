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明天前只要1招爽拿「2張888元農遊券」！　名額還有近51萬份

▲▼農遊券活動登錄倒數。（圖／水保局提供）

▲第二階段農遊券還有近51萬份沒人登記。（圖／水保局提供）

記者許展溢／台北報導

第一階段抽888元農遊券88萬張搶破頭，第二階段農委會再推出58萬份，截至今（30日）登記人數卻僅有7.2萬，由於不少民眾留言，上次登記就能抽，這次還要先花1000元，太難買了。推估因此參與人數雪崩式下降，農委會表示，現在登錄是百分百可獲得，且只要2招就能拿到2張。

根據規劃，民眾於指定農業場域合作業者單筆消費滿千元，12月31日前至農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，即享好康回饋三重抽，分別將於111年1月份先抽出22萬張早鳥農遊券888元、週週抽總價值1800萬，5000份獎項的農村好禮，加碼再抽iPhone 13，消費不需使用農遊券，全民皆可參加。

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▲▼農遊券抽籤。（圖／記者許展溢攝）

▲水保局指出，首波農遊券無門檻即可抽，但中獎率超低。（圖／記者許展溢攝，下同）

只是，相較第一階段不用自掏腰包就能參與抽獎，不少網友直言，此次要先動用五倍券或現金1千元買農產品，不想花錢抽。名額還有近51萬份，水保局受訪指出，確實上次沒門檻，可是機率極低（2％），現在是只要買千就一定會獲得一張888元農遊券。

水保局提醒，登入活動其實是到1月底，不過，最好的做法是，趕快在明天（31日）前消費滿2千，就這樣就能在1月6日抽1次，接著2月9日再抽1次，等於有2次機會抽中888元農遊券，若過了明天，再登錄機會變1次。

▲▼農遊券。（圖／記者許展溢攝）

▲水保局提醒，符合資格者記得上農遊券APP登錄發票或紙本五倍券票號。

水保局進一步說明，12月31日前，至指定農業場域合作業者單筆消費滿千，享有1次抽獎機會，明年農曆年前先抽出22萬張早鳥農遊券，作為年貨採買加菜金，且中獎後仍可依消費滿額資格再參與週週抽活動獎項。不僅如此，已獲得早鳥農遊券的民眾若又於明年1月30日前消費滿千且完成登錄者，則又有資格參加農曆年後2月農遊券抽獎活動

水保局表示，符合資格者記得上農遊券APP登錄發票或紙本五倍券票號，還有機會抽iPhone 13，同時，農委會每週也持續抽出各項豐富的農村好禮，消費越多，中獎機率越高，週週抽活動持續至明年4月10日。

活動資訊可至農遊券網址查詢，或洽業者客服專線07-9700275，及消費者客服專線07-9752215。

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