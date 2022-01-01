法國今接「歐盟輪值主席國」　歐中關係前景受矚

▲法國在1日起將成為歐盟輪值主席國。（圖／路透）



中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電

法國今天接下為期6個月的歐洲聯盟輪值主席國，喊出將以重振、強大和歸屬感3個目標推進歐盟事務，未來歐盟與中國關係前景也受矚。

歐洲理事會今天在社群媒體發文表示，法國自今天起接任歐盟輪值主席國，在未來6個月內歐盟將與法國攜手合作。而法國為慶祝接任主席國，昨晚巴黎地標艾菲爾鐵塔特別點綴成藍色，這是歐盟的標誌顏色，塔身中央並有大大的歐盟旗。

法國未來6個月對推進歐盟事務雄心勃勃，根據其2021年12月發布的輪值主席國任務重點，強調歐盟當前面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、氣候變遷以及地緣政治競爭下，最好的應對手段就是歐盟團結合作，喊出將以「重振」、「強大」和「歸屬感」為行動重心。

其中「重振」是推動經濟發展，盼使歐盟成功朝生態和數位化轉型；「強大」是捍衛和促進歐盟的價值觀與利益；「歸屬感」則是透過文化、價值觀和歷史，建構並發展歐盟的共同感。此外，將改革申根區，保護歐盟邊界，以對抗難民危機。

法國預計在未來6個月內會觸及推動的歐盟法規，包括數位平台監管制度，特別是防止仇恨言論以及數位服務和數位市場法；在生態領域則為進口產品制定碳價、在社會方面則是歐盟的最低工資法等。

▲前德國總理梅克爾已經卸任，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在歐盟將有更大的影響力。（圖／路透）



由於前德國總理梅克爾已經卸任，法國總統馬克宏在歐盟有更大的政治影響力，再加上法國即將在今年4月舉行總統大選，布魯塞爾政界認為馬克宏應會在年初宣布投入競選連任，屆時馬克宏有很好的宣傳機會，向選民展示歐盟如何使人受益，並藉由展示法國在歐盟內部的實力，以反擊極右翼關於法國衰落的言論。

此外，在歐盟中國關係方面，歐盟先前界定與中國的關係是競爭者、合作夥伴以及體制對手，近日中國外交部長王毅公開批評歐盟對華政策存在「認知分裂」，再加上2021年中國制裁歐洲議會議員，導致歐洲議會凍結歐盟－中國經資投資協定批准程序，歐中關係在法國主政時期如何發展受矚。

歐盟有27個成員國，輪值主席國每6個月輪替一次，最主要任務是組織會議，對議程排定具有主導權，強勢的成員國對歐盟政策方向影響力大。