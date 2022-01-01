林靜儀拿朱立倫駁「空降說」　國民黨反問：在中二住過幾天？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

台中第二選區立委補選9日投票，針對民進黨參選人林靜儀指控國民黨主席朱立倫參選新北市長時也是「空降」，國民黨文傳會主委凌濤表示，朱立倫早有桃園立委、縣長等豐碩的「實際政績」作為參選基礎，林靜儀有的卻只有口水跟抹黑；新北市議員中和選區邱烽堯也回擊，朱立倫主席在中和區連城路居住、成長多年，中和各界當時都歡迎「在地子弟」朱立倫「回新北參選」，他反問林靜儀「在中二又住過幾天？」

針對空降一說，凌濤表示，林靜儀為了這次補選才在10月底緊急遷戶籍到中二選區，對照顏寬恒在地深耕多年，立委任內高達180多項的實際建設，兩相對比之下，林靜儀空降中二的說法根本是「實至名歸」。

中和在地的新北市議員邱烽堯也強調，朱立倫早年在中和區連城路居住多年，「到現在老房子都還在」，街坊鄰居、當地鄰里長當時聽聞朱立倫要選新北市長，都「舉雙手歡迎」，朱立倫哪一點是「空降」？反觀林靜儀，有任何中二選區的街坊鄰居能證實，林在地居住生活的事實嗎？「林靜儀空降是事實，沒什麼好狡辯的。」

凌濤強調，朱立倫在桃園縣長任內不斷招商引資，除了現在桃園的核心區如中正藝文中心，各項球場、道路等交通建設，都在朱任內實現，選舉新北市長時，提出「在地樂活」、「公共托育、托老」、「提升運動風氣」等願景，到了新北市長任內規劃三環三線、社會住宅、運動中心、青銀共創實驗室、「幸福保衛站」等一一落實更讓市民稱許，朱主席是帶著實績、經驗與願景來到新北市。

凌濤指出，反觀林靜儀參選中二之前未有任何實績佐證能力，參與中二補選之後，充斥政治口水，搭配台北「議顏堂」極盡抹黑之能事，絲毫不見半點對於中二的規劃願景，自證林靜儀「不僅空降而且空心」。