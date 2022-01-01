顏寬恒元旦口誤「中華民國生日快樂」　陳柏惟：對你的沒料早無期待

▲顏寬恒。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選9日登場，國民黨候選人顏寬恒今（1日）出席台中市府元旦升旗典禮，但受訪時卻口誤稱「中華民國生日快樂」。對此，台灣基進籍的前中二選區立委陳柏惟直批，對你的沒料已早無期待。

陳柏惟1日下午在臉書轉發媒體報導，內容是有關顏寬恒在元旦升旗典禮脫口祝中華民國生日快樂。陳柏惟批評，『先把中華民國當成元旦寶寶，後蔑視反共藍揶揄他為了通告費，再嗆超商便利店沒有靈魂。我對你沒料已早無期待，但你確定你發言人不是1450？2022第一天就選出全年笑話冠軍了嗎？」

還原顏寬恒1日受訪，他表示，2022年的1月1號元旦，非常高興大家一起為國家獻上祝福，中華民國生日快樂，所有的國人新年快樂、元旦快樂。有趣的是，顏寬恒一開口還誤講成「2020」。

針對日前點名多位民進黨民代，披露8個服務處設違建，反遭民進黨中二候選人林靜儀攻擊「找民眾麻煩」，顏寬恒回擊，是誰惡意檢舉，讓民眾為了「民主炒麵」遭檢調約談？是誰製造麻煩，用恫嚇手段製造寒蟬效應？又是誰讓無辜老人，接受謾罵、抹黑、批評，牽扯在政治風暴中？

顏寬恒直言，是民進黨、是林靜儀，請林要有肩膀，這些服務處是她承租、使用的，請不要把責任推給其他不相干的人。

對於先前大甲媽遶境時各政院高官噓寒問暖，對比表態參選後被打成罪大惡極，怎麼看這人情冷暖？顏寬恒表示，宣布參選至今兩個月，遭政論節目批評、責罵、抹黑、造謠，被雙標方式檢視，企圖影響補選，常不恥。若早把相關指控的證提交給檢調，是不是已經偵辦起訴，甚至開庭審判了，但為什麼不做只是繼續抹黑，就是企圖奪回這席立委。

顏寬恒認為，如果林靜儀當選，代表只是一個數字，就是總統蔡英文在立法院的投票工具，林靜儀無法背負中二選區30萬選民的託付。

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