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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒嗆余北辰為通告費出賣靈魂　林靜儀：不必如此對待舊黨員

▲▼ 。（圖／林靜儀競選總部提供）

▲針對顏寬恒指余北辰為通告費出賣靈魂，林靜儀表示替余感到心疼。（圖／林靜儀競選總部提供）

記者白珈陽／台中報導

于北辰昨宣布退出國民黨，在政論節目表態支持中二補選民進黨候選人林靜儀，國民黨候選人顏寬恒今日痛批，為了3000元通告費出賣靈魂，跟連鎖超商有何差別？對此，林靜儀今受訪表示，顏這樣對待曾是黨內同志是「大可不必」，即使是不同政黨的人也替余感到心疼，且便利商店的店員也都是勤懇實在的過生活，比起顏家侵佔國家土地，蓋出龐大違建，店員的人格更令人尊敬。

林靜儀表示，很心疼于北辰，他現在心裡一定很不好受，畢竟是他待了30多的黨，于將軍之前也是非常忠貞的國民黨黨員，他一直希望國民黨能夠改革，她相信余也是希望大家一起往為國家的未來著想，但是現在卻遭遇這樣的事情，「我有跟他說他心裡很不好受」，他可能也需要幾天的時間沈澱，在這種情況下他依然很關心台中市第二選區的選舉，而且他也相信我們所堅持的正義的力量及正義的理念，非常感謝他。

林靜儀說，不論原來政黨的立場是什麼，但我們有共同的立場，就是保護台灣，站在這片土地反抗中共對我們的威脅，這個價值我相信大家都是一樣的，這種價值國民黨竟然會排除他，不由得讓人懷疑國民黨到底是怎麼樣子的中心思想。

林靜儀提到，顏寬恒站在自己的立場，他也應該要好好思考，為什麼自己的政黨會發生這種事情，對於一個過去的黨員真的不需要口出惡言，甚至還把于北辰比喻為連鎖便利商店。但是便利商店的店員都是勤懇實在的過生活，「比顏家侵佔國家土地、蓋出龐大違建，店員的人格都還要令人尊敬。」

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